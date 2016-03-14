مخالفت روسیه با تحریم های جدید علیه ایران

به گزارش خبرزاری مهر به نقل از جروزالم پست، روسیه با اعمال تحریم علیه ایران به خاطر آزمایش موشکی مخالفت کرد.

«ویتالی چورکین» نماینده روسیه در سازمان ملل گفت ایران نباید در شورای امنیت به علت ازمایش موشکی با تحریم مواجه شود زیرا این آزمایش ها ناقض قطعنامه های شورای امنیت نمی باشند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ایران اید به خاطر آزمایش موشکی با تحریم های جدید مواجه شود گفت: پاسخ صریح و کوتاه «خیر» است.

آمریکا و فرانسه در واکنش به آزمایش موشکی اخیر ایران اعلام داشته اند اگر آزمایش موشکی اخیر ایران به موشک های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته ای مرتبط باشد نقض قطعنامه اتخاذی ماه جولای شورای امنیت خواهد بود.



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