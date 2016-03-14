شهرداری اردبیل حریف خود را متوقف کرد/ یک امتیاز و یک پله سقوط

به گزارش خبرنگار مهر، در این بازی که عصر امروز برگزار شد، دو تیم پس از ۹۰ دقیقه تلاش به تساوی دو بر دو دست یافتند تا امتیازات این بازی را بین خود تقسیم کنند.

این دیدار اولین بازی تیم شهرداری اردبیل پس از استعفای احمدزاده سرمربی پیشین خود و سپردن سکان تیم به احد شیخ لاری محسوب می شد و به نظر می رسید که همین تغییر شوک مثبتی را در تیم اردبیل ایجاد کرده است.

در بازی امروز دو تیم با توجه به حساسیت جدول، بازی انتحاری و هجومی را به نمایش گذاشتند و این امر به زیباتر شدن بازی و رد و بدل شدن چهار گل منتج شد.

در ابتدای این دیدار و در حالی که هنوز بازی جا نیافتاده بود، تیم مس رفسنجان در یکی از حملات خود توانست توسط جواد رمضانی به گل برتری دست یابد. این گل در دقیقه ۹ به ثمر رسید.

پس این گل تیم شهرداری اردبیل رو به جلو کار کرد و توانست تیم حریف را در زمین خود محبوس کند، حملات پرتعداد این تیم تا دقیقه ۳۱ بی ثمر بود اما در این لحظه و به دلیل خطای مدافع تیم مس داور نقطه پنالتی را به سود تیم شهرداری نشان داد.

رضا معقولی پشت توپ قرار گرفت و تواسنت نتیجه بازی را به تساوی بکشاند تا همه چیز برای دو تیم از صفر شروع شود. در دقایق پایانی این نیمه تلاش دو تیم گلی در بر نداشت تا با تساوی به رختکن بروند.

شروع نیمه دوم اما با حملات و کار هجومی مس رفسنجان آغاز شد، این تیم که هفته قبل توانسته بود در کرمان دست به کار بزرگی زده و تیم مدعی و همشهری خود تیم مس را شکست دهد در این بازی نیز به دنبال برد بود.

اما هوشیاری و بازی خوب یاران تیم شهرداری اردبیل اجازه اینکار را به بازیکنان مس رفسنجان نمی داد. حملات مسی ها اما در دقیقه ۶۳ به ثمر رسید و بهرام رشید فرخی دومین گل تیم خود را وارد دروازه تیم شهرداری کرد.

بازیکنان تیم شهرداری که نمی خواستند همچون سه بازی قبلی خود با باخت زمین مسابقه را ترک کنند با تمام توان به سمت دروازه تیم مس رفسنجان هجوم بردند و موقعیت های زیادی را روی دروازه این تیم خلق کردند.

در نهایت یکی از فرصت های گل تیم شهرداری اردبیل به ثمر نشست و مرتضی حیدری توانست در دقیقه ۷۸ گل تساوی تیم شهرداری را وارد دروازه رقیب بکند. این نتیجه تا پایان دست نخورده باقی ماند و دو تیم مجبور شدند امتیازات این دیدار را بین خود تقسیم کنند.

تیم مس رفسنجان با این تساوی ۴۳ امتیازی شد و در همان رده هفتم جدول باقی ماند اما تیم شهرداری اردبیل برغم کسب یک امتیاز از این دیدار به دلیل نتایج سایر تیم های پایین جدول یک پله در جدول سقوط کرد و در رده هیجدم ایستاد.