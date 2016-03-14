دلپذیرترین لحظات سال ۹۴ با «آخر سالی» در شبکه دو

به گزارش خبرگزاری مهر، نگاهی به رخدادهای دلپذیر و شاد سال ۹۴ با تمرکز ویژه بر برنامه های موفق شبکه دو در سالی که گذشت از جمله بخش های برنامه «آخرسالی» است. همچنین آیتم «چی» همراه با پیشنهادات ویژه نوروزی از دیگر بخش های این برنامه است.

افتتاحیه این برنامه که سه شنبه ۲۵ اسفند بعد از خبر ۲۰:۳۰ روی آنتن می رود، میزبان هنرمندانی چون بهنوش بختیاری، امیرمحمد متقیان و اهالی «محله گل و بلبل» است که به طور خاص حال کودکان و نوجوانان بسیاری را در ایام پخش خود خوش کرده است.

«آخرسالی» کاری است از گروه امور اجتماعی شبکه دو به تهیه کنندگی سمانه فراهانی و اجرای شهرام شکیبا که از ۲۵ تا ۲۸ اسفند ماه مهمان مخاطبان خود می شود.