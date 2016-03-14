جزئیات دستگیری باند سرقت منازل در کرج

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا گل صباحی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اعضای این باند ۴ سارق خانم و ۶ سارق آقا و ۵ مال خر بودند.

سرهنگ گل صباحی در ادامه با اشاره به اینکه تاکنون این افراد به ۳۰ فقره سرقت اعتراف کردند، افزود: بیش از ۴۰ میلیارد ریال ارزش اموال سرقتی برآورد شده است.

وی گفت: این افراد سرقت ها را بیشتر در منطقه های مهرشهر، عظیمیه، حسن آباد و حسین آباد انجام می دادند.

رئیس پلیس آگاهی استان البرز گفت: این باند با شناسایی منازل مسکونی خالی از طریق بالکن یا با استفاده از شاه کلید وارد منازل افراد شده و اقدام به دزدی می کردند.

وی در پایان از مردم خواست تا با تجهیز منازل خود به سیستم های هوشمند ضد سرقت، مانع از وقوع سرقت شوند.