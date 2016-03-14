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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۸:۴۶

رییس پلیس آگاهی استان البرز تشریح کرد:

جزئیات دستگیری باند سرقت منازل در کرج

جزئیات دستگیری باند سرقت منازل در کرج

کرج - رییس پلیس آگاهی استان البرز از دستگیری اعضای باند ۱۵ نفره سرقت منازل در کرج خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا گل صباحی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اعضای این باند ۴ سارق خانم و ۶ سارق آقا و ۵ مال خر بودند.

سرهنگ گل صباحی در ادامه با اشاره به اینکه تاکنون این افراد به ۳۰ فقره سرقت اعتراف کردند، افزود: بیش از ۴۰ میلیارد ریال ارزش اموال سرقتی برآورد شده است.

وی گفت: این افراد سرقت ها را بیشتر در منطقه های مهرشهر، عظیمیه، حسن آباد و حسین آباد انجام می دادند.

رئیس پلیس آگاهی استان البرز گفت: این باند با شناسایی منازل مسکونی خالی از طریق بالکن یا با استفاده از شاه کلید وارد منازل افراد شده و اقدام به دزدی می کردند.

وی در پایان از مردم خواست تا با تجهیز منازل خود به سیستم های هوشمند ضد سرقت، مانع از وقوع سرقت شوند.

کد مطلب 3580358

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