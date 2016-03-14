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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۸:۳۳

مناف هاشمی خبر داد:

تخصیص ۱۰۰ درصد بودجه فدراسیونها تا پایان سال

تخصیص ۱۰۰ درصد بودجه فدراسیونها تا پایان سال

معاون توسعه منابع مالی و انسانی وزارت ورزش با بیان اینکه تا به امروز ۹۷ درصد بودجه فدراسیونها تخصیص داده شده است گفت: تا پایان سال این رقم به ۱۰۰ درصد می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمناف هاشمی در پایان نشست امروز دوشنبه وزیر ورزش با روسای فدراسیونهای ورزشی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تمام برنامه ها برای پرداخت بودجه به فدراسیونها تا به امروز سر وقت انجام شد طوری که تا این تاریخ وزارت ورزش و جوانان ۹۲.۵ درصد از دولت تخصیص بودجه داشته است با این حال کار به گونه ای انجام شده که به طور میانگین به فدراسیونها ۹۷ درصد بودجه داده شده است.

وی تصریح کرد: البته امشب نشستی با معاون اول رئیس جمهور و در رابطه با تسهیل بخش باقیمانده بودجه وزارت ورزش خواهیم داشت. بر همین اساس و با توجه به پیگیری هایی که پیش از این داشتیم تا دو سه روز آینده میزان تخصیص به فدراسیونها را به ۱۰۰ درصد می رسانیم.

مناف هاشمی با ابراز رضایت از درآمدزایی فدراسیونها گفت: باید بگویم آوردهای مالی فدراسیونها ۲ تا ۲.۵ برابر وزارت بوده است. ما ۸۵ میلیارد به فدراسیونها پرداخت کرده ایم در حالی که طبق تفاهم نامه، فدر اسیونها ۲۴۰ میلیارد موظف به درآمد زایی بوده اند.

کد مطلب 3580360
زینب حاجی حسینی

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