سرمدی: مقاومت قهرمانانه دولت و ملت سوریه جلوی توطئه جهانی را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، فیصل مقداد قائم مقام وزارت امور خارجه سوریه عصر امروز با مرتضی سرمدی همتای ایرانی خود دیدار و در خصوص آخرین تحولات سوریه پس از آتش بس و مذاکرات جاری در ژنو گفتگو و تبادل نظر کرد.

در این دیدار قائم مقام وزیر امور خارجه کشورمان با تجلیل از مقاومت قهرمانانه دولت، ملت و ارتش سوریه در کنار دوستان سوریه افزود: بحران سوریه تقریبا یک توطئه جهانی علیه این کشور بود که مقاومت قهرمانانه شما جلوی این توطئه را گرفت.

وی با اشاره به تحولات جهانی در دوران گذار اظهار داشت: شرایط جهانی دیگر به گونه ای نیست که یک یا چند کشور در آن تصمیم گیرنده نهایی باشند. هماهنگی کشورهایی چون ایران، سوریه و روسیه نشان داد که می توان تحولات جهانی و منطقه ای را هوشمندانه مدیریت و هدایت کرد.

قائم مقام وزیر امور خارجه کشور مان با اظهار امیدواری نسبت به پایان شیرین بحران، افزود: اطمینان داریم این مقاومت ها دستاورد خوبی به نفع سوریه و صلح و ثبات در منطقه و جهان به همراه خواهد داشت.

در ادامه این دیدار فیصل مقداد قائم مقام وزارت امور خارجه سوریه ضمن ابلاغ سلام های گرم رییس جمهور و دولت و ملت سوریه به مقام معظم رهبری، رییس جمهور و دیگر رهبران ایران، از حمایت های جمهوری اسلامی ایران از مردم سوریه و تلاش برای برقراری ثبات و آرامش در منطقه قدردانی کرد.

وی اظهار داشت: تقریبا ۱۱۸ کشور هر یک به انحای مختلف علیه دولت و ملت سوریه متحد شدند اما کاری نتوانستند از پیش ببرند. آنها تمام تروریست ها و جنایتکاران دنیا را به سوی سوریه گسیل داشتند اما باز هم موفق نشدند.

مقداد با اشاره به برقراری آتش بس جاری در سوریه افزود: این مقطع زمانی برای ما دارای فرصت ها و چالش هایی ست و ما در حال بهره برداری از فرصت های آن هستیم که یکی از آنها گفتگو با دهها گروه مسلح داخل سوریه هست تا بتوانیم آنها را به روند صلح و سازش وارد کنیم.

فیصل مقداد به ناتوانی و ورشکستگی حامیان تروریست ها در سوریه اشاره کرد و افزود: این کشورها پس از سالها هزینه به ضعف و شکست خود در مقابل اراده مردم سوریه اعتراف می کنند.

وی گفت: برخی ازاین کشورها با سیاست های هیستریک خود تبدیل به رژیم صهیونیستی دیگری در منطقه شده اند و عملا هم سیاست های این رژیم را در سوریه و منطقه دنبال می کنند.