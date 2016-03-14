به گزارش خبرنگار مهر، امروز علاوه بر فرمانده انتظامی استان یزد، روسای پلیس در حوزه‌های مختلف در نشستی با خبرنگاران، اقدامات و برنامه های خود برای این ایام و برای رقم زدن سفری خوش، امن و بی‌حادثه را تشریح کردند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان یزد با اشاره به کاهش ۱۱ درصدی تصادفات در شهرهای استان یزد اظهار داشت: امیدواریم در طول ایام تعطیلات نوروز نیز با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان و برقراری نظم توسط پلیس، شاهد بروز کمترین حادثه در استان یزد باشیم.

سرهنگ منصور جمشیدی در مورد محدودیت‌های ترافیکی استان یزد بیان کرد: برنامه از پیش تعیین شده ای در این زمینه نداریم و با توجه به ترافیک، حجم تردد و شلوغی خیابان‌ها، محدودیت‌های ترافیکی را روزانه اعمال می‌کنیم.

وی بیان کرد: بستن خیابان‌ها در یزد در مجموع شرایط ترافیک را سخت‌تر می‌کند زیرا وضعیت هندسی این خیابان‌ها به نحوی است که اگر یک خیابان بسته شود، خیابان‌های دیگر دچار مشکل می‌شوند.

اعمال محدودیت‌های ترافیکی در برخی خیابان‌های یزد در چهارشنبه آخر سال

جمشیدی خاطرنشان کرد: در مورد چهارشنبه آخر سال نیز از آنجا که احتمال حوادث و بروز مشکلات وجود دارد، در برخی خیابان‌ها اعلام محدودیت ترافیکی خوهد شد.

وی تصریح کرد: محدودیت‌های ترافیکی با هدف ایجاد امنیت و آسایش برای مردم انجام می‌شود و پلیس قبل از این اقدام، کار کارشناسی انجام می‌دهد.

رئیس پلیس راه استان یزد نیز محدودیت‌های ترافیکی در جاده های استان یزد را اعلام کرد و افزود: از ۲۸ اسفندماه، تردد خودروهای سنگین و تریلی‌ها در جاده یزد ـ طبس ممنوع است.

سرهنگ احمد مظفری بیان کرد: برای محورهای ییلاقی استان نیز محدودیت‌های ترافیکی در نظر گرفته شده که در ایام تعطیلات نوروز در مورد آنه اطلاع‌رسانی صورت خواهد گرفت.

محدودیت‌های ترافیکی در جاده‌های ییلاقی یزد

وی بیان کرد: محدودیت‌های ترافیکی در جاده‌های ییلاقی در روز ۱۳ نوروز بیشتر می‌شود و تردد خودروهای سنگین در این محورها ممنوع است.

رئیس پلیس آگاهی استان یزد نیز در این نشست با اشاره به اینکه پلیس در محله‌های مختلف سطح شهر، امنیت محله‌ها و خانه‌ها را تامین می کند، اظهار داشت: در عین حال مردم در صورتی که قصد ترک منزل و انجام سفر را دارند، نکات ایمنی را مدنظر قرار دهند.

سرهنگ علیرضا خالقی تاکید کرد: بیشترین سرقت‌ها در استان یزد در مورد موتورسیکلت‌ها اتفاق می‌افتد که البته ۸۵ درصد این سرقت‌ها کشف شده است.

مردم سفرهای خود را در شبکه‌های اجتماعی اطلاع‌رسانی نکنند

وی افزود: سرقت‌ها بسته به اینکه سارق حرفه‌ای یا غیرحرفه‌ای بوده و بسته به نوع سرقت، برای کشف و دستگیری زمان نیاز دارند اما به طور میانگین، اغلب سرقت‌ها ظرف کمتر از یک هفته کشف و شناسایی می‌شوند.

رئیس پلیس فتا استان یزد نیز از مردم و شهروندان خواست تا اطلاعات سفر‌های احتمالی خود را در شبکه های اجتماعی ارائه ندهند.

سرهنگ حسین رضایی بیان کرد: احتمال اینکه برخی افراد سودجو از نبود شما در منازل استفاده کرده و اقدام به سرقت کنند، وجود دارد بنابراین از زمان حضور یا عدم حضور خود در منزل اطلاع رسانی در شبکه های اجتماعی انجام ندهید.

وی در مورد تورهای گردشگری نیز بیان کرد: شهروندان و مسافرانی که می‌خواهند از خدمات تورهای گردشگری بهره مند شوند، از مراکز مجاز و دارای مجوز خدمت بگیرند زیرا احتمال کلاهبرداری در این زمینه وجود دارد.