نگاه ایران به گسترش همکاری‌ با کشورهای شرقی جدی‌ است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز (دوشنبه) در دیدار با «توانگ تان سانگ» رئیسجمهور ویتنام اظهار داشت: مسئله هستهای ایران با توافقنامه به نقطه خوبی رسیده است و در این میان باید از شما به دلیل حمایتهایی که از مواضع هستهای جمهوری اسلامی ایران داشتهاید تشکر کنم.
وی همچنین با اشاره به لزوم افزایش سطح روابط اقتصادی و تجاری میان دو کشور، تصریح کرد: میتوانیم سطح روابط اقتصادی میان دو کشور را در زمینههای مختلف پزشکی، آموزشی، علمی و تجربی افزایش دهیم.
رئیس مجلس خاطرنشان کرد: در زمینه گسترش روابط تجاری باید دو نکته را مدنظر قرار داد که یکی همکاریهای بانکی میان دو کشور است که امر تجارت و سرمایهگذاری را تسهیل میکند و دیگری شناخت تجار دو کشور از ظرفیتهای سرمایهگذاری یکدیگر است.
وی با اشاره به سفر تجار اروپایی در چند ماهه اخیر به ایران متذکر شد: توافقنامه هستهای باعث شد که تجار زیادی از کشورهای مختلف بالاخص کشورهای اروپایی به ایران سفر کنند اما ایران نگاهش به کشورهای شرقی جدیتر خواهد بود و سالهای آتی قطعا سالهای رشد کشورهای شرقی است.
همچنین در این دیدار «توانگ تان سانگ» رئیسجمهور ویتنام گفت: مردم ویتنام همیشه احترام زیادی برای ایرانیها به دلیل تاریخ و فرهنگ غنی که دارند قائل هستند و همیشه علاقهمند به گسترش روابط با این کشور بودهاند.
وی خاطرنشان کرد: موفقیت هسته ای ایران یک موفقیت بزرگ دیپلماتیک بود که درهای ایران را به سوی روابط با کشورهای دیگر گشود.
رئیس جمهور ویتنام با اشاره به نقش پارلمانها در گسترش روابط دو کشور تصریح کرد: ما امیدواریم که مجلس شورای اسلامی و گروه دوستی در کشور بیش از پیش در ارتقاء سطح روابط بتواند تاثیرگذار باشد و فعالتر از گذشته عمل نمایند.
وی با اشاره به دلایل سفرش به ایران اظهار داشت: از نظر سیاسی سطح روابط میان دو کشور از گذشته خوب بوده است اما باید تلاش کنیم و در زمینههای مختلف اقتصادی و تجاری مانند مسائل آموزشی، فرهنگی، علمی، صنایع، مخابرات، شیلات و گردشگری هم سطح روابط را ارتقاء بخشیم و به همین دلیل در این سفر هماهنگ کردهایم که تجار دو کشور با یکدیگر دیدار داشته باشند.
رئیس جمهور ویتنام ضمن اشاره به اهمیت روابط در سطح بین المللی و منطقهای تصریح کرد: همکاریها در سطح سازمان ملل و جنبش عدم تعهد میتواند جهت دستیابی به نگرشهای یکدیگر نسبت به مسائل سیاسی راهگشا باشد.
وی در خصوص لزوم مبارزه با تروریسم اظهار داشت: رهبران ویتنام همیشه تروریسم بینالملل را محکوم کرده و این سیاست تغییر ناپذیر کشور ما است و ویتنام همیشه از مواضع ایران در برابر تروریسم حمایت کرده است و امیدوارم که همه کشورها عزم جدی برای نابودی تروریستها داشته باشند.
رئیس جمهور ویتنام در پایان گفت: ایران در ذهن ملت ویتنام همیشه یک دولت خوب بوده است و امیدوارم موفقیتهای شما در سطح داخلی و بین المللی روز به روز افزایش پیدا کند و برای چندمین بار خاطرنشان میکنم که رئیس مجلس ملی ویتنام منتظر سفر شما به این کشور است و امیدواریم که هر چه زودتر شما را در آنجا ملاقات کنیم.
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