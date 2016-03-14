به گزارش خبرنگار مهر، اعظم قینانی عصر امروز در نشست خبری با خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به برنامه‌های بانوان هیئت هندبال اصفهان اظهار داشت: طی دو سال گذشته که به عنوان نایب رئیس هیئت هندبال اصفهان فعالیت می‌کنم، تلاش ما این بوده تا در همه مسابقاتی که آقایان تیم‌داری می‌کنند، بانوان نیز حاضر باشند.

وی افزود: در حال حاضر ورزش هندبال بانوان در شهرستان‌های خمینی‌شهر، لنجان، شاهین‌شهر، نجف‌آباد و شهرستان اصفهان شرایط بسیار خوبی مد نظر قرار داده و شرایط خاصی برای ورود آنها به مسابقات فراهم می‌شود.

نایب رئیس بانوان هیئت هندبال اصفهان با اشاره به فعالیت‌های مختلف در زمینه کوبل‌های داوری این رشته ورزشی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بهترین مربیان بانو در سطح کشور از استان اصفهان انتخاب می‌شوند و بسیاری از داوران هندبال بانوان اصفهان در حوزه‌های جهانی و بین‌المللی به قضاوت می‌پردازند.

وی درباره موفقیت‌های تیم هندبال بانوان سپاهان در رده‌های مختلف سنی افزود: اولویت ما این بوده که حتی تیم‌های بدون اسپانسر نیز در مسابقات سوپرلیگ شرکت داشته باشند و در این زمینه نیز فعالیت‌های خوبی صورت گرفته است.

قینانی در پاسخ به سئوالی درباره اولویت اصلی بخش بانوان هیئت هندبال اصفهان گفت: در این زمینه بیشترین عملکرد ما روی آموزش و پرورش معطوف شده زیرا در صورت فعالیت روی رده‌های سنی ورزش هندبال، می‌توانیم قهرمانی‌های خود را به خوبی حفظ کنیم زیرا در غیر این صورت، دیگر استان‌های کشور، به دنبال رسیدن به جایگاه اصفهان بر می‌آیند.

وی اضافه کرد: در بخش هندبال ساحلی بانوان علاقمندی بسیاری دارد و ما تلاش می‌کنیم که با توجه به تأیید لباس تیم ملی هندبال ساحلی بانوان از سوی مسئولان، در مسابقات آسیایی نیز حضور پررنگ داشته باشیم.