مشكل امنيتی خاصی در انتخابات گزارش نشد/ مردم همراه نظام هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سيد محمود علوي وزير اطلاعات روز دوشنبه ۲۴ اسفند در ديدار با مسئولان اجرايي، نظامي و انتظامي، علما و روحانيون استان و نمايندگان خوزستان در مجلس خبرگان رهبري در بيت آيت الله جزايري امام جمعه اهواز با اشاره به اينكه همه اركان نظام اعم از قواي انتظامي، امنيتي، ارتش، سپاه، بسيج، شوراي عالي امنيت ملي، قوه قضاييه و وزارت دفاع و پشتيباني و در مجموع جامعه اطلاعاني و امنيتي كشور با هم افزايي بي نظير خود، دل ها و دست ها را به هم گره زدند تا اهداف عاليه كشور محقق شود افزود: اين همدلي و نزديكي دل ها بركات زيادي براي كشور به همراه داشت و ايران اسلامي را در چشم جهانيان بزرگ جلوه داد.

وي به برگزاري انتخابات پرشور و حماسي هفتم اسفند ماه ۱۳۹۴ مجلس خبرگان رهبري و شوراي اسلامي در سطح كشور اشاره كرد و گفت: مشاركت ۶۲ درصدي مردم در اين انتخابات نشان داد كه مردم همراه نظام اسلامي هستند هرچند در بسياري از نقاط كشور مشاركت مردم تا ۹۰ درصد بود كه اين از افتخارات جمهوري اسلامي ايران است.

علوي تصریح کرد: در اين انتخابات علاوه بر رقابت، شور و اشتياق به وجود آمد و تنش و التهابي هم وجود نداشت و اين يك دستاورد بسيار با ارزشي بود كه حاصل شد و اميدواريم اين فرهنگ سياسي انتخابات در كشور نهادينه شود.

وی حضور ارزشمند مردم در انتخابات را مايه رضايت خاطر مقام معظم رهبري دانست و گفت: اين يك سرمايه ارزشمند است و ملت سرافراز ايران در اين حماسه ملي (انتخابات) نشان داد به يك بلوغ سياسي رسيده اند.

وزير اطلاعات انتخابات پرشور و گرم و در عين حال بدون التهاب، ناامني و درگيري را از ويژگي هاي انتخابات اخير توصيف و بيان كرد: در اين انتخابات مشكل امنيتي و درگيري خاصي گزارش نشد و خداوند را شاكريم كه انتخابات آبرومندي با حضور چشمگير مردم برگزار شد.

علوي در ادامه پيشرفت كارها در كشور در سال جاري را خوب و مطلوب خواند و ادامه داد: به عنوان يك خدمتگزار كوچك از اين پيوند و اتحاد عميق كه بين مسئولان و مردم شكل گرفته خداوند را شاكر هستم.

وزير اطلاعات در ابتداي سخنان خود با تسليت ايام سوگواري شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار داشت: مكتب اهل بيت عصمت و طهارت عليه السلام مسير ارزنده اي است كه وحدت امت اسلامي را تضمين مي كند.

در اين نشست آيت الله سيد محمد علي موسوي جزايري نماينده ولي فقيه در خوزستان و امام جمعه اهواز با خيرمقدم به وزير اطلاعات با تقدير از نقش ارزشمند و حياتي وزارت اطلاعات و سربازان گمنام امام زمان (عج) در حفظ امنيت كشور اظهار داشت: خدمات وزارت اطلاعات بسيار ارزنده و تاثيرگذار در كل كشور است.

علوي در ادامه گفت: به لطف الهي، سربازان گمنام امام زمان (عج) با رعايت موازين شرعي و انقلابي با صلابت به كار خود ادامه مي دهند و مردم سپاسگزار خدمات و تلاش هاي آنان هستند.