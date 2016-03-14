پیشنهادات تجاری وزیر انرژی روسیه به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسوشیتد پرس، وزیر انرژی روسیه از ارائه پیشنهادات شرکت دولتی «گازپروم» به ایران در زمینه توسعه روابط تجاری دو کشور در زمینه نفت خبر داد.

بر اساس این گزارش، «الکساندر نواک»، وزیر انرژی روسیه روز دوشنبه از گفتگو با مقامات کشورمان درباره همکاری های تجاری دوجانبه خبر داد.

وی ضمن خبر دادن از تمایل مسکو برای گسترش روابط تجاری با ایران گفت: دو کشور در حال بررسی تاسیس منطقه آزاد تجاری هستند.

گفته می شود از زمان برداشته شدن تحریم های ایران در ژانویه سال جاری میلادی، شرکت های نفت و گاز روسیه علاقه زیادی نسبت به انجام معامله با ایران و دستیابی به منابع طبیعی این کشور نشان داده اند.

بنا بر این گزارش، هنوز مشخص نیست که آیا ایران پیشنهادات تجاری روسیه را می پذیرد یا خیر.