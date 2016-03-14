مشارکت مردم شفت در انتخابات ۱۰۵ درصد بود

به گزارش خبرنگار مهر، یونس محمودی در جلسه شورای اداری شهرستان شفت که عصر دوشنبه برگزار شد، اظهار کرد: دستگاه های اجرایی شهرستان از همه پتانسیل و ظرفیت برای خدمات رسانی در سال ۹۴ بهره گرفتند.

وی با بیان اینکه تلاش شد در سال جاری که مزین به نام همدلی و همزبانی دولت و ملت بود با نوآوری، خلاقیت، ابتکار خدمات رسانی شایسته ای به مردم ارائه شود، افزود: البته کاستی های وجود داشته که امیدواریم در سال ۹۵ با تلاش بیشتر مسئولان دستگاه های اجرای رفع شود.

فرماندار شفت ایجاد آرامش و امنیت برای مردم را مهم ترین ره آورد مسئولان این شهرستان در سال ۹۴ عنوان کرد و گفت: ایجاد نشاط و آرامش در سطح جامعه از مهم ترین منویات مقام معظم رهبری و سیاست های دولت تدبیر و امید بود.

مشارکت ۱۰۵ درصدی مردم شفت در انتخابات

محمودی با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در هفتم اسفند ماه اظهار کرد: همانند همیشه مردم متدین و ولایت مدار شهرستان شفت در این حماسه ملی نیز حضور گسترده داشتند.

وی میزان مشارکت مردم شهرستان شفت در انتخابات ۱۰۵ درصد اعلام کرد و افزود: شهرستان شفت از نظر میزان مشارکت مردم در انتخابات در مقایسه با شهرستان های دیگر استان در جایگاه اول قرار دارد.

فرماندار شفت تصریح کرد: حضور و مشارکت حداکثری مردم در شهرستان شفت نشان از وجود امنیت، بیداری و ترغیب افکار عمومی برای شرکت در انتخابات توسط مسئولان شهرستان دارد.

برخورداری ۹۰ درصدی مردم شفت از گاز طبیعی

محمودی در ادامه به خدمات رسانی توسط دستگاه های اجرایی شهرستان شفت در عرصه های مختلف اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با تلاش های انجام شده توانسته ایم بخشی از محرومیت ها و محدودیت ها را از شهرستان رفع کنیم.

وی با بیان اینکه مسئولان شهرستانی تعامل خوبی با مسئولان استانی دارند، افزود: با پیگیری و تعامل و همکاری مسئولان استانی امسال شاهد برخورداری ۹۰ درصدی مردم شهرستان شفت از نعمت گاز طبیعی بودیم.

فرماندار شفت خاطرنشان کرد: امیدوارم در سال آینده نیز این تعامل و همبستگی وجود داشته تا بتوانیم بیش از پیش شاهد تحقق مطالبات به حق مردم شهرستان شویم.

کاشت کلزا در ۴۰ هکتار خارج از اراضی کشاورزی شفت برای اولین بار

رئیس جهاد کشاورزی شفت در ادامه این جلسه با بیان اینکه سال ها کشت کلزا در این شهرستان متوقف شده بود، افزود: خوشبختانه با حمایت مدیریت جهاد کشاورزی استان توانستیم مجوز کاشت کلزا در ۴۰ هکتارخارج از اراضی کشاورزی شهرستان را دریافت کنیم.

حسن همتی با اشاره به اینکه این امر برای اولین بار در شهرستان خارج از اراضی کشاورزی انجام گرفته است، گفت: تمامی ۴۰ هکتار معرفی شده تحت پوشش کاشت کلزا قرار گرفته است.

وی به طرح تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی نیز اشاره کرد و افزود: این طرح در ۲۷۵ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان شفت اجرایی شده است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی شفت اعتبار هزینه شده برای اجرای این طرح در شهرستان را بیش از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعلام کرد.

همتی با اشاره به اجرای شخم زمستانه توسط کشاورزان شفتی اظهار کرد: تاکنون ۷۰درصد از اراضی شالیزاری شهرستان شخم زمستانه زده شده است.

وی میزان کود شیمیایی توزیع شده در بین کشاورزان را ۷۵۰ تن از انواع کودها اعلام کرد و افزود: بیش از ۲۰۰ تن کود نیز در انبارهای شهرستان ذخیره شده است.

رئیس جهاد کشاورزی شفت ادامه داد: سه هزار و ۵۰۰ تن بذرهای اصلاح شده از نوع هاشمی، خزر و «علی کاظمی» نیز برای خزانه گیری در اختیار کشاورزان قرار گرفته که با توجه به استقبال خوب کشاورزان یک هزار تن نیز در آینده توزیع می شود.

همتی به پرداخت تسهیلات خرید ادوات و ماشین آلات کشاورزی به متقاضیان اشاره کرد و گفت: تاکنون یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات به ۱۳۴ نفر پرداخت شده است.