حقوق و معوقات ۳۲۰ کارگر نساجی پرداخت شد

به گزارش خبرنگارمهر، مهدی محمدی عصر دوشنبه در آخرین جلسه شورای اداری شهرستان قائم‌شهر با اشاره به پرداخت حق و حقوق معوقه کارگران نساجی گفت: ۹۲ نفر باقیمانده تا فردا همه مطالبات خود را خواهند گرفت.

فرماندار قائم‌شهر با انتقاد از برنامه ثریا که چندی قبل از شبکه یک سیما پخش شد، اظهار کرد: این برنامه بدون رعایت اخلاق، به جای انتقاد سازنده، در خصوص مسائل کارخانه نساجی همه را تخریب کرده است.

وی با اشاره به سیاسی‌کاری نساجی، اذعان کرد: مشکل ۱۲ ساله کارخانه نساجی باهمت و کمک همه و به‌طور خاص ریاست بانک ملی مرکزی به ثمر نشست و حل شد ولی برنامه ثریا با به چالش کشاندن کارخانه نساجی و بیان مطالب ضدونقیض مبنی بر بدهکاری این کارخانه، متأسفانه موجب فسخ قرارداد کارخانه‌هایی شد که از نساجی مواد اولیه خود را تهیه می‌کردند.

فرماندار قائم‌شهر تصریح کرد: تهیه‌کننده برنامه ثریا بدون توجه به ارتزاق ۴۱۲ نفر کارگر نساجی برنامه‌ای را تهیه کرد که نه‌تنها کمکی به صنعت نساجی قائم‌شهر نکرد، بلکه ویرانی پایه‌های آن را هم رقم زد.

محمدی در ادامه این جلسه با اشاره به آماده بودن سایت نمایشگاه بین‌المللی برای برپایی نمایشگاه بهاره، گفت: اداره صنعت و معدن قائم‌شهر و اصناف شهرستان برای رونق کسبه قائم‌شهر و از طریق فروش فوق‌العاده در مغازه‌ها، مانع برگزاری این نمایشگاه شدند ولی متأسفانه به تعهدات خود هم عمل‌نکرده‌اند.

وی افزود: در ایام باقیمانده سال، لازم است صنعت و معدن، اداره اصناف و تعزیرات حکومتی نظارت بیشتری را بر بازار اعمال کنند، تا اجناس شب عید بدون دغدغه و باقیمت مناسب به دست مردم برسد.

در پایان فرماندار قائم‌شهر با تأکید بر آمادگی کامل ادارات در پذیرایی از مسافران نوروزی، خاطرنشان کرد: آسفالت خیابان‌های داخل شهر و زیباسازی معابر از طریق شهرداری و نظافت و شست و شوی نمازخانه‌های مساجد توراهی و امامزاده از طریق اداره اوقاف انجام شود.