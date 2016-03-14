داورزنی: اصرار برای برگزاری فینال لیگ والیبال رفع تکلیف بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا داورزنی ضمن عرض تسلیت برای درگذشت رضا ابراهیمی مربی تیم پیکان اظهار داشت: در سالی هستیم که همه برنامه ها برای داشتن تیم ملی قوی و نتیجه گیری این تیم در مسابقات اجرا شد و بر همین اساس باید جلوی هر موضوعی که باعث آسیب دیدن تیم ملی و لطمه روحی – روانی بازیکنان می شود را گرفت.

وی که در رابطه با لغو آخرین دیدار فینال مسابقات والیبال لیگ برتر صحبت می کرد، خاطرنشان کرد: مرحوم رضا ابراهیمی یک هفته در کما بود این موضوع روی بازیکنان دو تیم پیکان و بانک سرمایه تاثیر بدی به لحاظ روحی – روانی گذاشته بود این در حالی است که ۸۰ درصد تیم ملی از ترکیب ۴ تیم پلی آف تشکیل می شود و ۷۰ درصد این ترکیب ها و دو تیم پیکان و سرمایه پخش است.

رئیس فدراسیون والیبال با تاکید دوباره بر اینکه فوت مرحوم رضا ابراهیمی تاثیر منفی بزرگی بر روی بازیکنان پیکان گذاشته بود، خاطرنشان کرد: مسئولان تیم طی نامه رسمی خواستار تعویق دیدار آخر فینال بودند این در حالی است که ما از ششم فروردین تا پایان اردیبهشت برای تیم ملی والیبال برنامه گذاشته ایم و عملا نمی توانستیم در این مقطع زمانی مسابقه ای برای فینال لیگ داشته باشیم. از طرفی با توجه به شرایط پیکان، اصرار برای انجام بازی در موعد مقرر را هم فقط رفع تکلیف دیدیم.

داورزنی با بیان اینکه بر همین اساس دیدار فینال لغو و بانک سرمایه به عنوان قهرمان بررسی شد تاکید کرد: از میان دو تیم پیکان و بانک سرمایه یکی به مسابقات جام باشگاههای آسیا و دیگری به جام باشگاههای جهان اعزام خواهد شد.