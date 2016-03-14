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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۹:۳۱

معاون وزیر امور خارجه:

اقدامات عربستان علیه حزب الله لبنان تحریک کننده است

اقدامات عربستان علیه حزب الله لبنان تحریک کننده است

امیرعبداللهیان اقدامات عربستان علیه حزب‌الله لبنان را مغایر با صلح، ثبات و امنیت لبنان و اقدامی تحریک‌کننده، شتاب‌زده و نسنجیده برشمرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و افریقای وزیر امور خارجه در حاشیه مذاکراتش با قائم مقام وزیر امور خارجه سوریه تصریح کرد: متاسفانه عربستان در ماه‌های گذشته اقداماتی نامتوازن و شتاب‌زده در سطح منطقه انجام داده است.

وی گفت: آخرین اقدام عربستان، محکومیت حزب الله به عنوان گروهی مهم و مشروع است که نقش و جایگاه ویژه ای در لبنان و در مبارزه با رژیم صهیونیستی و تروریسم در منطقه دارد و این گروه را به عنوان گروهی تروریست معرفی کرد.

امیرعبداللهیان اقدامات عربستان علیه حزب‌الله لبنان را مغایر با صلح، ثبات و امنیت لبنان و اقدامی تحریک‌کننده، شتاب‌زده و نسنجیده برشمرد.

معاون عربی و افریقای وزیر امور خارجه با هشدار درباره پیامدهای این اقدام عربستان تاکید کرد: حزب الله مایه افتخار جهان اسلام و جهان عرب در مبارزه با رژیم صهیونیستی و تروریسم است و چنین قطعنامه های بی اساس روی کاغذ نه فقط تاثیری بر نقش، جایگاه و قدرت حزب الله در منطقه نخواهد گذاشت، بلکه سبب عظمت و شناخت بیشتر آن در منطقه می شود.

کد مطلب 3580392

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