اقدامات عربستان علیه حزب الله لبنان تحریک کننده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و افریقای وزیر امور خارجه در حاشیه مذاکراتش با قائم مقام وزیر امور خارجه سوریه تصریح کرد: متاسفانه عربستان در ماه‌های گذشته اقداماتی نامتوازن و شتاب‌زده در سطح منطقه انجام داده است.

وی گفت: آخرین اقدام عربستان، محکومیت حزب الله به عنوان گروهی مهم و مشروع است که نقش و جایگاه ویژه ای در لبنان و در مبارزه با رژیم صهیونیستی و تروریسم در منطقه دارد و این گروه را به عنوان گروهی تروریست معرفی کرد.

امیرعبداللهیان اقدامات عربستان علیه حزب‌الله لبنان را مغایر با صلح، ثبات و امنیت لبنان و اقدامی تحریک‌کننده، شتاب‌زده و نسنجیده برشمرد.

معاون عربی و افریقای وزیر امور خارجه با هشدار درباره پیامدهای این اقدام عربستان تاکید کرد: حزب الله مایه افتخار جهان اسلام و جهان عرب در مبارزه با رژیم صهیونیستی و تروریسم است و چنین قطعنامه های بی اساس روی کاغذ نه فقط تاثیری بر نقش، جایگاه و قدرت حزب الله در منطقه نخواهد گذاشت، بلکه سبب عظمت و شناخت بیشتر آن در منطقه می شود.