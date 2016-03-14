۱۴ مورد نقض آتش بس در سوریه طی ۲۴ ساعت اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، وزارت دفاع روسیه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که مرکز نظارت بر آتش بس سوریه که در پایگاه هوایی حمیمیم مستقر است، طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۴ مورد نقض آتش بس در این کشور ثبت شده است.

بر اساس این گزارش در این بیانیه تصریح شده است که از مجموع ۱۴ مورد نقض آتش بس، ۵ مورد آن در لاذقیه، ۵ مورد در درعا، ۲ مورد در حلب، ۱ مورد در دمشق و همچنین ۱ مورد نیز در حماه رخ داده است.

در این بیانیه عنوان شده که گروه موسوم به «احرار الشام» به ۲ منطقه در لاذقیه حمله خمپاره ای کرد و همچنین گروه های مسلح ناشناس نیز ۲ منطقه در دمشق را هدف قرار دادند.

در بخش دیگری از این بیانیه تصریح شده است که در پی درخواست مقامات ۲ استان حمص و حماه از مرکز نظارت بر آتش بس مبنی بر ارائه کمک های بشردوستانه، این مرکز در حال آماده کردن کاروان های حامل کمک های بشردوستانه برای ارسال به ۴ منطقه از این ۲ استان است.

از سوی دیگر در ۲۴ ساعت گذشته این مرکز با مسئولان ۵ روستا در حماه در خصوص پیوستن به آتش بس به توافقاتی اولیه دست یافته اند و همچنین در همین زمینه این مرکز با نمایندگان ۳ روستا در استان قنیطره نیز دیدار کرد.

به علاوه در این بیانیه اعلام شده که مذاکرات با ۶ نفر از رهبران گروه های مسلح در دمشق و قنیطره در جریان است. همچنین شمار روستاها و مناطقی که به توافق آتش بس پیوسته اند همچنان ۴۴ می باشد. از سوی دیگر گروه های مسلحی که آتش بس سوریه را پذیرفته اند، ۴۲ گروه هستند.

همچنین مرکز روسی نظارت بر آتش بس با طرف آمریکایی که در عمان پایتخت اردن مستقر است، به صورت تلفنی گفتگو کرد و در جریان این تماس نسبت به موارد نقض آتش بس در روستای کفرنبوده در استان حماه از سوی گروه های معارضی که آمریکا نام آنها را در لیست گروه های پایبند به آتش بس درج کرده، ابراز نگرانی کرد.