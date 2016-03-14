۱۱۸ روستای کهگیلویه و بویراحمد با تانکرآبرسانی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، فیض الله پاسره عصر دوشنبه در جمع خبرنگارن با بیان اینکه کمبود آب در استان امکان افزایش این روستاها را به دنبال دارد، افزود: رسالت عمده سازمان آبفای استان تامین و توزیع آب در روستاها است که از ابتدای انقلاب اسلامی ایجاد زیرساختها در راستای آبرسانی به روستاها انجام شده است.

وی بیان کرد: مشکلات آبرسانی به روستاها در این استان به واسطه قرار گیری برخی از روستاها در نقاط صعب العبور و عدم نظارت بر ساخت و سازها دوچندان بوده در مقایسه با استانهای دیگر هزینه تامین آب برای هر خانواده ۱۰۰ میلیون ریال است.

پاسره اعتبارات این سازمان در سال جاری را از محل اعتبارات نفت، اعتبارات بودجه و صندوق توسعه ملی و اعتبارات ملی عنوان کرد و گفت: دو چالش و مشکل مهم در آبرسانی به روستاهای استان کمبود اعتبار و کاهش نزولات جوی است که منجر به کاهش آبهای زیرزمینی شده است.

وی افزود: با وجود سختی کار و مشکلات فراوان کار آبرسانی به روستاها با کیفیت مطلوب انجام می شود.

مدیر عامل آبفای روستایی استان اظهار داشت: در راستای بهره برداری و نگهداری زیرساختهای شبکه های آبرسانی در هشت شهرستان استان تمهیداتی اندیشیده شده و این بخشها به پیمانکاران واگذار شده است.

وی با اشاره به لزوم گندزدایی از آبهای آشامیدنی تصریح کرد: در راستای این امر کار تحقیقاتی در استان انجام شد و از دستگاه الکترولیز نمک طعام برای تصفیه آب استفاده شد.