به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی پولادگر در پایان نشست وزیر ورزیر با روسای فدراسیونها در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این آخرین نشست ما با وزیر ورزش بود که طی آن در رابطه با مسائل مختلف بحث و بررسی انجام شد و گزارشهای عملکرد هم ارائه شد.

وی تصریح کرد: البته در رابطه با مشکلات فدراسیونهای المپیکی صبح شنبه جلسه ای داشتیم که طی آن کم و کاستی ها را مطرح کردیم و اتفاقا قول های مساعدی هم داده شد که امیدواریم به آنها عمل شود.

رئیس فدراسیون تکواندو در این زمینه خاطرنشان کرد: اگر بودجه در زمان خودش تزریق نشود تا برای امور مور نیاز هزینه شود چه فایده ای دارد؟ اصلا قابل جبران است؟ الان ما در چنین شرایطی هستیم که حساس و مهم است. باید ورزشکارانمان را در بهترین شرایط و با تمرکز کافی برای رویداد بزرگ المپیک آماده کنیم بدون توجه به مسائل حاشیه ای.

پولادگر در عین حال تاکید کرد: البته مسائل مالی تنها دغدغه ما نیست. فکر می کنم در این مقطع زمانی رسانه ها و بخصوص رسانه ملی با عملکرد خود بتواند تاثیر زیادی روی ورزشکاران داشته باشد. باید در این زمینه یک همکاری بین همه بخش ها و سازمانها باشد و در این راستا که المپیک در پیش است و باید ورزشکارانمان را برای بهترین حضور در این بازیها آماده کنیم.

رئیس فدراسیون تکواندو ابراز امیدواری کرد که با توجه به مسئولان و پیگیری منظم برنامه ها، ورزشکاران این رشته و دیگر رشته ها بتوانند بهترین نتیجه ممکن را از المپیک برزیل بگیرند.