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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۹:۴۴

پولادگر عنوان کرد:

دغدغه فدراسیون‌های المپیکی فقط مسائل مالی نیست

دغدغه فدراسیون‌های المپیکی فقط مسائل مالی نیست

رئیس فدراسیون تکواندو با بیان اینکه قول هایی برای برطرف شدن مشکلات مالی فدراسونهای المپیکی داده شده که امیدواریم به آن عمل شود، گفت: البته مسائل مالی تنها دغدغه ما نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی پولادگر در پایان نشست وزیر ورزیر با روسای فدراسیونها در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این آخرین نشست ما با وزیر ورزش بود که طی آن در رابطه با مسائل مختلف بحث و بررسی انجام شد و گزارشهای عملکرد هم ارائه شد.

وی تصریح کرد: البته در رابطه با مشکلات فدراسیونهای المپیکی صبح شنبه جلسه ای داشتیم که طی آن کم و کاستی ها را مطرح کردیم و اتفاقا قول های مساعدی هم داده شد که امیدواریم به آنها عمل شود.

رئیس فدراسیون تکواندو در این زمینه خاطرنشان کرد: اگر بودجه در زمان خودش تزریق نشود تا برای امور مور نیاز هزینه شود چه فایده ای دارد؟ اصلا قابل جبران است؟ الان ما در چنین شرایطی هستیم که حساس و مهم است. باید ورزشکارانمان را در بهترین شرایط و با تمرکز کافی برای رویداد بزرگ المپیک آماده کنیم بدون توجه به مسائل حاشیه ای.

پولادگر در عین حال تاکید کرد: البته مسائل مالی تنها دغدغه ما نیست. فکر می کنم در این مقطع زمانی رسانه ها و بخصوص رسانه ملی با عملکرد خود بتواند تاثیر زیادی روی ورزشکاران داشته باشد. باید در این زمینه یک همکاری بین همه بخش ها و سازمانها باشد و در این راستا که المپیک در پیش است و باید ورزشکارانمان را برای بهترین حضور در این بازیها آماده کنیم.

رئیس فدراسیون تکواندو ابراز امیدواری کرد که با توجه به مسئولان و پیگیری منظم برنامه ها، ورزشکاران این رشته و دیگر رشته ها بتوانند بهترین نتیجه ممکن را از المپیک برزیل بگیرند.

کد مطلب 3580398
زینب حاجی حسینی

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