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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۲۰:۱۱

برنامه تلویزیونی «مسابقه محله» در مناطق عملیاتی اجرا می شود

برنامه تلویزیونی «مسابقه محله» در مناطق عملیاتی اجرا می شود

اهواز - برنامه تلویزیونی «مسابقه محله» با اجرای مسعود روشن پژوه از ۲۵ اسفند در مناطق عملیاتی دفاع مقدس برگزار و تصویربرداری آن از اول فروردین از تلویزیون پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد فاتحی با اشاره به پخش برنامه های نوروزی ویژه راهیان نور گفت: همزمان با اعزام کاروان های راهیان نور سراسر کشور به مناطق عملیاتی دفاع مقدس، ویژه برنامه های مختلفی در سرزمین نور برگزار می شود و قرارگاه عملیات رسانه ای بسیج صداو سیما وظیفه ضبط و پخش آن را از شبکه های سراسری به عهده دارد.

وی ادامه داد: امسال برای نخستین بار مسابقه تلویزیونی مسابقه محله با اجرای مسعود روشن پژوه مجری کودکان و نوجوانان از ۲۵ اسفند در مناطق عملیاتی دفاع مقدس برگزار و تصویربرداری آن از اول فروردین از تلویزیون پخش می شود.

فرمانده قرارگاه عملیات رسانه ای بسیج صداوسیما افزود: برنامه مسابقه محله قطعا تاثیر زیادی در جذب کودکان و نوجوانان به مناطق عملیاتی دفاع مقدس خواهد گذشت و قطعا این گروه سنی روی خانواده خود تاثیرات زیادی دارند و می توانند موجب حضور پدر و مادرشان در یادمان های دفاع مقدس شوند.

کد مطلب 3580411

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