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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۲۰:۵۸

داود اوغلو:

دستگیری ۱۶ نفر به دلیل دخالت در انفجار آنکارا/پ ک ک مسئول انفجار

دستگیری ۱۶ نفر به دلیل دخالت در انفجار آنکارا/پ ک ک مسئول انفجار

نخست وزیر ترکیه در سخنانی اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور ۱۶ نفر را به دلیل ارتباط داشتن با انفجار آنکارا بازداشت کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «احمد داود اوغلو» نخست وزیر ترکیه طی سخنانی از دستگیری ۱۶ نفر به اتهام دست داشتن در انفجار روز گذشته آنکارا توسط نیروهای امنیتی ترکیه خبر داد.

بر اساس این گزارش نخست وزیر ترکیه در ادامه تصریح کرد: ۱۱ نفر پس از انفجار آنکارا بازداشت شدند و تحقیقات اولیه نشان می دهد حزب کارگران کُردستان(پ ک ک) مسئول این انفجار بوده است.

داود اوغلو همچنین در همین راستا افزود: پس از مشخص شدن عوامل این انفجار، نیروهای مسلح ترکیه حملات سنگین هوایی را در شمال عراق انجام دادند.

گفتنی است، وقوع چند انفجار تروریستی در آنکارا پایتخت ترکیه طی روز گذشته ۳۴ کشته و ۱۲۵ زخمی برجای گذاشت.

کد مطلب 3580417

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