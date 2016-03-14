اشتغال نیروهای بومی شهرستان عسلویه در پارس جنوبی بهبود یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری عصر دوشنبه در نشست شورای اداری شهرستان عسلویه اظهار داشت: توسعه و پیشرفت نیازمند همدلی و همراهی و همکاری است و امیدواریم با تفاهم در همه امور شاهد رشد و توسعه شهرستان در زمینه‌های مختلف باشیم.

وی اضافه کرد: دولت تدبیر و امید تلاش بسیار زیادی را برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور داشته است و در این راستا با لغو تحریم‌ها و کاهش تورم، قدم‌های خوبی برداشته شده است و در سال آینده نیز اقدامات بیشتری انجام خواهد شد.

فرماندار عسلویه یکی از طرح‌های مهم دولت یازدهم را طرح تحول سلامت عنوان کرد و ادامه داد: طرح‌های مهمی همچون طرح امید اجتماعی، ایجاد زمین چمن‌های مصنوعی و طرح بهداشت دهان و دندان نیز در استان بوشهر و شهرستان عسلویه اجرا شده است.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای بهبود وضعیت اشتغال نیروهای بومی عسلویه در صنایع این منطقه، گفت: در سال جاری شاهد اقدامات خوبی در این زمینه بودیم و امیدواریم شاهد تداوم آن در سال آینده نیز باشیم.

نادری با تاکید بر لزوم تلاش ویژه همه دستگاه‌های برای فراهم‌کردن امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای مسافران نوروزی،‌ بیان کرد: راه اندازی اورژانس شهری در عسلویه از اقدامات مناسب برای ارائه خدمات مطلوب در حوزه سلامت است.

فرماندار عسلویه به نقش بسیار مهم مردم در بهبود وضعیت امنیتی این شهرستان اشاره کرد و ادامه داد: مردم به عنوان تولیدکنندگان اصلی در حوزه امنیت نقش مهمی در آرامش در سطح این شهرستان داشته‌اند.