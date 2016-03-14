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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۲۱:۳۰

ابراز خرسندی نتانیاهو از نرمش رژیم های مرتجع در برابر تل آویو

ابراز خرسندی نتانیاهو از نرمش رژیم های مرتجع در برابر تل آویو

نخست وزیر رژیم صهیونیستی از نرمش رژیم های مرتجع در قبال تل آویو و نزدیک شدن آنها به این رژیم تمجید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی طی سخنانی از تغییر رفتار کشورهای عرب زبان با ژیم اشغالگر قدس تمجید کرد و آن را در راستای منافع مشترک طرفین در خاورمیانه قلمداد کرد.

بر اساس این گزارش نتانیاهو که در برابر اعضاء حزب لیکود سخنرانی می کرد، مدعی شد: کشورهای مختلف در نهایت فهمیدند که ما دشمن کشورهای عربی نیستیم و می توانیم به عنوان شریک در مبارزه با عناصر افراطی مسلمان با هم همکاری کنیم.

وی در همین راستا افزود: من معتقدم که این شراکت می تواند به حل مشکل ما با فلسطین به صورت واقعی تر کمک کند.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه گفت: کابینه ما در صدد برقراری ائتلاف های راهبردی با بیشتر کشورهای جهان در تمامی قاره ها است و تاکنون نیز ۱۶۱ کشور با اسرائیل(رژیم صهیونیستی) روابط دیپلماتیک دارند.

نتانیاهو در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت: نیازمند اقدامات قاطع در مبارزه با تروریسم و دشمنان خود در داخل و یا خارج هستیم.

گفتنی است این اظهارات نتانیاهو در شرایطی صورت می گیرد که برخی از کشورهای مرتجع عرب زبان مانند عربستان در صدد عادی سازی روابط خود با رژیم صهیونیستی هستند.

کد مطلب 3580424

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