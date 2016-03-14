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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۲۲:۲۹

انتقاد شدید شهردار لندن از باراک اوباما

انتقاد شدید شهردار لندن از باراک اوباما

شهردار لندن درخواست رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر عدم خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را وقیحانه خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های انگلیس، بوریس جانسون شهردار لندن دخالت «باراک اوباما» درباره بحث همه پرسی اتحادیه اروپا را ریاکاری وقیحانه خواند. باراک اوباما که خواهان باقی ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا است، ماه آینده میلادی برای آخرین بار در دوران ریاست جمهوری اش قصد بازدید از انگلیس را دارد.

شهردار لندن گفت: اوباما به انگلیس سفر می کند تا هشدار بدهد که در صورت خروج ما از اتحادیه اروپا، تاثیرگذاری خود در دنیا را از دست می دهیم اشتباه بزرگی می کند.

گفتنی است جانسون عضو کمپینی است که خواستار خروج انگلیس از اتحادیه اروپا است.

 

 

کد مطلب 3580429

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