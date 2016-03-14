پوتین دستور خروج نیروهای روسیه از سوریه را صادر کرد

به گزارش خبرگگزاری مهر به نقل از تاس، پوتین رئیس جمهور روسیه دستور آغاز خروج نیروهای این کشور از سوریه را صادر کرد.

بنا بر این گزارش ۱۵ مارس زمان آغاز خروج نیروهای این کشور خواهد بود.

وی گفت: فکر می کنم کار وزارت دفاع در سوریه به اتمام رسیده است و به همین دلیل دستور خروج قسمت عمده ای از نیروهای خود از سوریه را که از فردا آغاز می شوند را صادر کردم.

پوتین با تقدیر از عملکرد نیروهای روسیه در سوریه گفت در این مدت نیروهای ما حرفه ای بودن و کار تیمی خود را به خوبی به نمایش گذاشتند.

وی ابراز امیدواری کرد که خروج نیروهای روسیه از سوریه انگیزه خوبی برای مذاکرات سیاسی برای حل بحران سوریه را ایجاد کند.