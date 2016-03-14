آزمایش موشکی ایران نقض کننده قطعنامه ۲۲۳۱ نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد که آزمایش موشک توسط ایران در این مرحله نقض قطعنامه ۲۲۳۱ محسوب نمی شود.

بر اساس این گزارش این موضوع امروز توسط شورای امنیت در جلسه ای غیرعلنی و پشت درهای بسته بررسی شد. پس از پایان این جلسه «اسماعیل گاسبار مارتنز» دیپلمات آنگولایی که ریاست این جلسه را برعهده داشت، در این زمینه اظهار داشت: اعضاء شورای امنیت در رابطه با نقض توافق هسته ای میان ایران و جامعه جهانی به دلیل این آزمایش موشکی به نتیجه نرسیدند و منتظر دریافت اطلاعات فنی دقیقتر در خصوص آزمایش موشکی ایران هستیم.

در همین راستا «فیتالی تشورکین» نماینده روسیه در شورای امنیت در سخنانی به اهمیت این حکم شورای امنیت اشاره کرد و گفت: در جلسه ای که به منظور اعمال تحریم ها علیه ایران به دلیل آزمایش موشکی تشکیل شد و روسیه نیز به آن اعتراض کرد، این حکم صادر شد.

تشورکین تصریح کرد: هیات روسی به سایر اعضاء شورای امنیت گفت که اطلاعاتی در خصوص اینکه موشک های بالستیکی که ایران آزمایش کرد، قابلیت حمل کلاهک های هسته ای را داشته باشند، در اختیار ندارد.

از سوی دیگر دانی دانون نماینده رژیم صهیونیستی در شورای امنیت در این زمینه گفت: وقت مذاکرات با ایران تمام شده است. وی افزود: قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که از توافق هسته ای ایران و جامعه جهانی حمایت می کند، مقامات ایرانی را از آزمایش موشک های بالستیک که قابلیت حمل کلاهک هسته ای دارند، ممنوع می کند.

دانی دانون در ادامه ضمن تاکید بر لزوم اعمال تحریم علیه ایران گفت: مسئول این امر شورای امنیت است.

وی همچنین تصریح کرد: بر روی موشک های ایرانی شعارهایی علیه اسرائیل(رژیم صهیونیستی) حک شده بود و ما به قدر توان از خودمان دفاع می کنیم.