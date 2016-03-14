تیم شهرداری اراک مغلوب پتروشیمی بندر امام شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال شهرداری اراک که هنوز شیرینی بُرد مقابل دانشگاه تهران را در کام داشت عصر دوشنبه در ورزشگاه ۱۵هزار نفری امام خمینی(ره) اراک، مقابل تیم بسکتبال پتروشیمی بندر امام که این تیم همچنان در قلمرو صدرنشینی جدول لیگ برتر بسکتبال کشور حکمرانی می کند قرار گرفت.

در این مسابقه شاگردان کسایی پور، سرمربی تیم بسکتبال شهرداری اراک، با تمام تلاشی که داشتند و از حمایت هواداران خود برخوردار بودند نتوانستند از سد میهمان خود عبور کنند و مغلوب بسکتبال پتروشیمی بندر امام شدند.

تیم بسکتبال پتروشیمی بندر امام که از آغاز فصل لیگ برتر بسکتبال کشور بدون باخت یکه تاز میدان لیگ برتر است، این بار هم در چهار کوارتر بازی با نتایج ۲۲ بر ۱۶، ۵۳ بر ۳۹، ۷۳ بر ۵۲ و سرانجام ۱۰۰ بر ۸۶ پیروز میدان شد.

تیم بسکتبال شهرداری اراک با وجود اینکه جزو چهار تیم برتر قرار دارد با این باخت از رفتن به مرحله فینال بازماند و باید برای رده بندی مقام سوم و چهارم با تیم بسکتبال شیمیدر تهران روبرو شود.

گفتنی است هم اکنون تیم بسکتبال شهرداری اراک با ۲۴ بازی، ۱۵ برد و کسب ۳۹ امتیاز در ردیف چهارم جدول مسابقات لیگ برتر بسکتبال کشور قرار دارد.