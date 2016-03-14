به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی شامگاه دوشنبه در جریان بهره برداری از این پروژه ها و بازدید از طرح ها و پروژه های در دست اجرا و در حال تکمیل در جمع خبرنگاران گفت: این طرح ها با هدف برقراری روشنایی در معابر شهری مرکز استان و بالا رفتن ضریب امنیت در معابر افتتاح می شود.

محمد الله داد افزود: تامین روشنایی بلوار نواب واقع در خیابان هپکوی اراک، امروز به طور نمادین با حضور عزیز فیلی، معاون امور عمرانی و ظفر افشون، معاون برنامه ریزی استاندار مرکزی به بهره برداری رسید.

وی اظهار داشت: بهبود وضعیت روشنایی معابر اراک و دیگر شهرهای استان مرکزی در دستور کار شرکت توزیع نیروی برق استان قرار دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی بیان داشت: پروژه هایی که امروز مورد بازدید و افتتاح قرار گرفت اجرای عملیات آنها در نیمه دوم سال جاری آغاز شده است.

الله داد افزود: این پروژه ها شامل نصب بیش از دو هزار پایه روشنایی، دوهزار چراغ روشنایی و یک هزار پایه روشنایی معابر به همراه شبکه، تاسیسات و ترانس و متعلقات آن است که برای اجرای این پروژه ها بالغ بر دو میلیارد تومان هزینه شده است.

وی با اشاره به اینکه نزدیک به دویست هزار چراغ روشنایی در سطح راه های استان مرکزی وجود دارد افزود: روشن نگه داشتن و تعمیر به موقع این تعداد چراغ ها از نیازهای مهمی است که باید به آن توجه ویژه شود.

همچنین در این بازدید، عزیز فیلی، معاون عمرانی استاندار مرکزی هم گفت: امروز ۵۳ پروژه روشنایی در مناطق مختلف اراک مورد افتتاح قرار گرفت که اعتبارات این طرح ها از محل منابع داخلی شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی تامین شده است.

وی افزود: در بازدیدی که از این طرح ها صورت گرفت، مشخص شد که در سال جاری اقدامات خوبی توسط شرکت توزیع نیروی برق استان برای تامین روشنایی معابر انجام شده است.

معاون عمرانی استاندار مرکزی ابراز امیدواری کرد سایر معابر شهر اراک که فاقد روشنایی هستند به همین سرعت کار تامین روشنایی آنها نیز انجام پذیرد.

در پایان کلید روشنایی بلوار نواب توسط معاون امور عمرانی استاندار مرکزی زده شد و از چراغ های روشنایی معابر این بلوار بهره برداری شد.