عکاس شيرازي تجليل شد/گلایه از ناپدیدي تاریخ عکاسی جنوب

به گزارش خبرنگار مهر، دوشنبه شب در مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس که با رونمایی از یادنامه منصور صانع با عنوان «همه این سالها» همراه شد ابتدا رییس مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس نیز دل‌نوشته‌ای خطاب به «استاد صانع» قرائت کرد و گفت: شیراز به منصور صانع مدیون است؛ چراکه تاریخ عکاسی اش، روزگار کودکی اش و یادش را در سه گانه های خود ماندگار کرده است.

کورش کمالی سروستانی با بیان اینکه فارس نیز به منصور مدیون است، تاکید کرد: بناهای تاریخی و طبیعی و سنت های دینی و ملی این استان را در مجموعه آثار خود ماندگار کرده است.

وی، افزود: ما نیز بدو مدیونیم که افزون بر زیبایی مجموعه ای مستند از سرزمین کهنسال ما را در کالبد و گنجینه کتاب هایش در جرگه تاریخ ثبت کرده است. از این رو، استاد منصور صانع در تاریخ فرهنگی فارس می ماند.

صانع، راوی روایت زندگی از دریچه عکس

پدر روزنامه نگاری فارس نیز در این مراسم به تجلیل از «دوست ۳۰ ساله»اش پرداخت و گفت: عکس کیفیتی دارد که هیچ‌یک از رشته‌های هنرهای تجسمی به پای آن نمی‌رسد؛ چون واقع‌گرایی و واقعیت‌نگاریِ آن تاثیری عمیق بر ذهن مخاطب می‌گذارد.

سیروس رومی، ادامه داد: تصاویر نگاه مخاطب را از نقوش به اطلاعات رهنمون می‌کند و این کار، کارِ شعر است؛ بسیارند از عکس‌هایی که شعر شاعرانه اند.

وی، افزود: اکنون ما به عکس نگاه نمی‌کنیم؛ بلکه عکس را می‌خوانیم و تجزیه و تحلیل می‌کنیم و با آن به درکی جدید و مفهمومی تازه می‌رسیم. حوزه کارکرد عکس به گستردگی هستی است.

رومی سپس از تاریخ دور و درازِ عکس در شیراز گفت و منصور صانع را یک «عاشقِ عکس» خواند؛ عاشقی شیدا که با تصاویر زمزمه‌های دل و دلدادگی دارد و راوی روایت زندگی از دریچه عکس است.

این پیشکسوت روزنامه نگاری فارس، کار سترگ صانع را حفظ و اشاعه تصاویری از این مرز بزرگ و اهورایی دانست و گفت: با عکس‌های صانع، خود و تاریخِ خود را شناختیم و لذت بردیم، او تاریخ ۱۰۰ ساله ما را با عکس می‌نویسد.

مدیرکل پیشین پست استان فارس نیز که برای نخستین بار مجموعه کارت پستالهای صانع را در شیراز به چاپ رساند در این مراسم، یادآور شد: اگر منصور صانع نمی بود بخشی از تاریخ تصویری شیراز دفن می شد.

علی همتی کارت پستالهای صانع را میهمان خانه های مردم شیراز عنوان کرد و افزود: او بسیاری از تصاویر تاریخی ایران را بازسازی کرده و شیراز را احیا نمود.

وی، تاکید کرد: امروز بسیاری از خاطرات و ساخت و سازهای که روزی خاطره خواهند شد با الگو از صانع به یادگار می مانند.

بابت این کارنامه پرافتخار به خود می‌بالم

پس از اینکه پویان کاظمی، مستندساز و پژوهشگر تصویری پشت تریبون قرار گرفت و به بیان گلایه هایی از انتقال میراث عکاسی شیراز به دیگر نقاط ایران پرداخت تا پس از مدتی ناپدید شوند، منصور صانع در میان تشویق‌های حضار روی صحنه ابتدا بخشی از مقدمه کتاب «همه این سال‌ها» را می‌خواند و با چشم های اشک بار بزرگداشت خود را شبی بسیار بزرگ برای خود خواند و گفت: در این سالن قیافه‌هایی آشنا می‌بینم از کسانی که دوست‌شان دارم و به عشق آنها دین خودم را ادا کردم.

صانع با بیان اینکه مزدش را از مردم می‌گیرد، ادامه داد: برایشافتخاری بزرگ است که از پایین‌شهر به او زنگ می‌زنند و تشکر می‌کنند؛ مخاطبان من همه مردم هستند و هر کسی چیز زیبایی از این کتاب پیدا کرده که با شیراز قدیم ارتباط دارد.

خالق مجموعه عکس های «شیراز کودکی ما» سپس از مظلومیت زادگاهش سخن راند و گفت: خیابان زند شایسته این نیست که این‌گونه باشد... خیابان زند الان به یک بیغوله تبدیل شده و آدم آنجا احساس ترس می‌کند.

صانع سپس از شانس تاریخی خود در گردآوری عکس‌های شیراز قدیم نام برد و افزود: اتفاقی که اگر رخ نداده بود دیگر امکان نداشت این کتاب‌ها منتشر شود؛ چون الان اغلب منابع این مجموعه فوت شده‌اند و من سر بزنگاه تاریخی به شیراز قدیم پای گذاشتم.

نویسنده کتاب «تاریخ عکاسی شیراز» در ادامه با بیان اینکه به خود می‌بالد که دينش را به شهرش ادا کرده و کارنامه‌ای پرافتخار برای خود جمع آورده است سپس از پدرش، پسرعمویش حمید کریم‌زاده، «استاد ژرژ»، منوچهر و بهرام‌خان چهره‌نگار، دکتر اکبر عالمی، کریم زارعی‌فرد و کوروش کمالی سروستانی تشکر ویژه کرد.

در انتها نیز صانع از افسوس‌اش برای عکاسخانه فردوسی که تکه‌ای از شیراز قدیم بود و به دلیل بی‌اعتنایی عده‌ای از بین رفت گلایه کرد.

در ادامه این نشست و بزرگداشت که در سینما فرهنگ مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس برگزار شد فیلم مستند «بهرام خان و عکاسخانه اش» ساخته منصور صانع به فیلمبرداری محمدامین دانشور که در سال ۱۳۷۴ تصویربرداری شده است به نمایش گذاشته شد و در پایان پس از تقدیر از این استاد برجسته عکاسی شیراز جشن امضای کتاب تازه منصور صانع به نام «همه این سالها» برپا گردید.