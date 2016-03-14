شرایط اسکان ۵۰ هزار مسافر نوروزی در دامغان فراهم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مجد شامگاه دوشنبه در آخرین جلسه ستاد تسهیلات سفر دامغان با هدف جمع بندی مصوبات و آخرین اقدامات انجام شده توسط دستگاه های اجرایی عضو این ستاد در محل فرمانداری، افزود: سال گذشته در ایام تعطیلات نوروز ۴۲ هزار نفر مسافر توسط ستاد اسکان دامغان پذیرایی شدند.

وی اضافه کرد: امیدواریم امسال نیز با همراهی و همکاری دستگاه های اجرایی عضو ستاد تسهیلات سفر شهرستان دامغان این آمار به ۵۰هزار نفر افزایش پیدا کند.

رئیس ستاد تسهیلات سفر شهرستان دامغان بر ضرورت رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت برنامه های ستاد در سال گذشته تاکید کرد و افزود: رضایتمندی همه مسافران مورد توجه مسئولان باشد تا با خاطره خوشی دامغان را ترک کنند.

مجد خاطر نشان کرد: هماهنگی های لازم در خصوص ارائه خدمات و بازدید مسافران از اماکن تاریخی و مذهبی و امامزادگان مقدس در سطح دامغان پیش بینی شود و دو مدرسه برای اسکان اضطراری مسافران در نزدیکی بیمارستان ولایت شهرستان دامغان آماده سازی شود.

وی تصریح کرد: در ایام نوروز چهار یگان امدادی شامل جمعیت هلال احمر، بیمارستان، پزشکی قانونی و حوزه های بهداشت و درمان روستایی و شهری در حالت آماده باش قرار دارند.

فرماندار دامغان همچنین به ظرفیت گردشگری شهرستان اشاره داشت و افزود: دامغان در کنار پتانسیل های موجود و قرار داشتن در مسیر تردد زوار حرم نورانی و ملکوتی علی بن موسی الرضا (ع) از ظرفیت های بالایی در زمینه گردشگری برخوردار است که باید اماکن گردشگری و تفریحی نیز کاملا برای بازدید مسافران نوروزی آماده سازی و مهیا شود.

مجد گفت: در ایام نوروز باید به نظارت بر فروش اجناس در بازار کنترل بیشتری صورت گیرد و با کم فروشان و گرانفروشان به شدت برخورد شود.

در این جلسه هریک از مدیران عضو ستاد تسهیلات سفر شهرستان دامغان آخرین گزارش از اقدامات و فعالیت های انجام شده را ارائه دادند.