واکنش رهبر حزب مخالف آنگلا مرکل به نتایج انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «فراوکه پتری» رهبر حزب راست گرای AfD آلمان از نتایج اولیه انتخابات در این کشور استقبال کرد و گفت: روز خوبی برای دموکراسی شروع شده است.

پتری گفت: امروز روزی است که باید سیاست های مهاجرتی آنگلا مرکل دوباره بررسی شود و کشور باید هزینه های مربوط به این سیاست را دوباره بازبینی کند.

رهبر حزب راست گرای آلمان گفته بود سیاست های مهاجرپذیر آنگلا مرکل در سالهای اخیر به اقتصاد کشور ضربه زده است. وی گفت: میلیاردها از پول مالیات دهندگان آلمان صرف هزینه های مربوط به سیاست های اشتباه آنگلا مرکل می شود.

پتری که در یک کنفرانس خبری در برلین سخن می گفت تاکید کرد که حزبش برای بازبینی قوانین در کشور آلمان آمده است.

گفتنی است حزب راست گرای AFD (جایگزینی برای آلمان) که سه سال پیش با شعار ضد مهاجرتی شکل گرفت، در انتخابات روز یکشنبه توانسته 12 تا 24 درصد آرا را در سه ایالت آلمان کسب کند.