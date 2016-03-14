۲۵ اسفند ۱۳۹۴، ۰:۲۶

شامگاه دوشنبه در مشهد مقدس؛

انفجار خودروی حامل مواد محترقه دو جوان را راهی بیمارستان کرد

مشهد- انفجار خودروی حامل محترقه شامگاه دوشنبه در مشهد مقدس علاوه بر جای گذاشتن خسارات مالی موجب مصدومیت دو جوان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مقارن ساعت ۲۲ شامگاه دوشنبه یک دستگاه خودروی پراید به دلیل حمل مواد محترقه دچار انفجار شد که بر اثر این حادثه دو سرنشین جوان این خودرو از ناحیه دست و صورت دجار سوختگی شدند.

مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد در تشریح جزئیات این حادثه به مهر گفت: متاسفانه در اثر انفجار این خودرو دو جوان ۲۰ و ۲۵ ساله دچار سوختگی شدند و خودروی مذکور بر اثر حریق دچار خسارت جدی شد.

آتشپاد دوم حسن جعفری افزود : این حادثه در حالی اتفاق افتاد که خودرو مذکور با سه سرنشین در حاشیه یکی از خیابان های بلوار قرنی پارک بود.

 وی با اشاره به پرتاب شيشه و درهای خودرو به فاصله ده متری اطراف محل حادثه در اثر شدت وقوع این انفجار اظهار کرد: آتش نشانان ایستگاه شماره یک این سازمان با حضور در محل حادثه نسبت به اطفای حریق اقدام کرده و سپس دو فرد حادثه دیده را که از ناحیه دست،  سر و صورت دچار سوختگی شده بودند با همکاری تکنسین های اورژانس به مراکز درمانی اعزام کردند.

