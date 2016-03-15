انجام ۱۶۰ هزار کلرسنجی در طرح سلامت نوروزی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس شقاقی رئیس گروه بهداشت آب و فاضلاب مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: اضافه کردن کلر به عنوان یک ماده گندزدا در آب آشامیدنی به منظور اطمینان از کیفیت آب، عدم حضور عوامل بیماریزا و پیشگیری از بروز آلودگی های ثانویه ضروری و مورد تاکید است.

وی با بیان اینکه یکی از اقدامات کارشناسان بهداشت محیط در راستای نظارت بر آب آشامیدنی، سنجش میزان کلر آزاد باقیمانده در آب آشامیدنی و تطابق آن با استانداردهای ملی به شمار می رود، شقاقی گفت: از ابتدای اجرای برنامه سلامت نوروزی تاکنون، بیش از ۱۶۰ هزار کلرسنجی از شبکه های تامین و توزیع آب آشامیدنی به عمل آمده است و در خصوص موارد نامطلوب، موضوع توسط مسئولان بهداشتی به متولیان تامین آب شرب گزارش و تا رفع نقص مورد پیگیری قرار می گیرد.