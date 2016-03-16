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۲۶ اسفند ۱۳۹۴، ۸:۳۵

معاون گردشگری ابلاغ کرد؛

منع دخالت صنوف درتاسیسات گردشگری/ رئیس جامعه هتلداران: منطقی نیست

منع دخالت صنوف درتاسیسات گردشگری/ رئیس جامعه هتلداران: منطقی نیست

در حالی که معاون گردشگری کشور با صدور نامه‌ای دخالت اتحادیه‌های صنفی در امور تاسیسات گردشگری را ممنوع اعلام کرد اما رئیس اتحادیه هتل‌داران این ممنوعیت را منطقی نمی‌داند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رحمانی موحد، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی طی روزهای اخیر نامه‌ای را به مدیران کل میراث فرهنگی استان‌ها نوشته و اعلام کرده است با استناد به نظر مشورتی مجلس شورای اسلامی، فعالیت و دخالت اتحادیه‌های صنفی در امور مربوط به تاسیسات گردشگری، ممنوع و غیرقانونی است.

در این نامه خطاب به مدیران کل میراث فرهنگی استان‌ها آمده است؛ «ضمن مطالعه دقیق مستندات و مکاتبات این نامه، دستور فرمایید مراتب در مرحله اول به استانداران، فرمانده نیروی انتظامی استان و سایر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مرتبط در سطح استان و نیز به مدیران و بهره‌برداران تاسیسات گردشگری اعلام و با جدیت و قاطعیت از دخالت غیرقانونی اتحادیه‌های صنفی در امور تاسیسات و گردشگری جلوگیری و رونوشتی از مکاتبات و اقدامات نیز برای اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری ارسال شود.»

اولویت باید تقویت تشکل‌ها باشد

در این باره جمشید حمزه‌زاده رئیس جامعه هتل‌داران کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما معتقدیم تا زمانی که یک تشکل قانونی تاسیس نشده، اینکه دخالت اتحادیه‌های صنفی را غیرقانونی بدانیم، منطقی به نظر نمی‌رسد و به روند توسعه گردشگری لطمه می‌زند.

وی گفت: باید تشکل‌های موجود بتوانند کارشان را انجام دهند و اگر به دنبال تشکل قانونی هستند، آن را تشکیل بدهند. وقتی یک تشکل قانونی در تهران نیست و اتحادیه‌ها نیز دخالتی نکنند، تاسیسات گردشگری بر زمین می‌ماند.

حمزه‌زاده افزود: باید اتحادیه‌ها کارشان را انجام دهند مگر اینکه یک تشکل قانونی جایگزین شود. نظر ما بر این است که اولویت با تقویت تشکل های موجود باید باشد.

کد مطلب 3580558
فاطمه کریمی

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