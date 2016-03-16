منع دخالت صنوف درتاسیسات گردشگری/ رئیس جامعه هتلداران: منطقی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رحمانی موحد، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی طی روزهای اخیر نامه‌ای را به مدیران کل میراث فرهنگی استان‌ها نوشته و اعلام کرده است با استناد به نظر مشورتی مجلس شورای اسلامی، فعالیت و دخالت اتحادیه‌های صنفی در امور مربوط به تاسیسات گردشگری، ممنوع و غیرقانونی است.

در این نامه خطاب به مدیران کل میراث فرهنگی استان‌ها آمده است؛ «ضمن مطالعه دقیق مستندات و مکاتبات این نامه، دستور فرمایید مراتب در مرحله اول به استانداران، فرمانده نیروی انتظامی استان و سایر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مرتبط در سطح استان و نیز به مدیران و بهره‌برداران تاسیسات گردشگری اعلام و با جدیت و قاطعیت از دخالت غیرقانونی اتحادیه‌های صنفی در امور تاسیسات و گردشگری جلوگیری و رونوشتی از مکاتبات و اقدامات نیز برای اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری ارسال شود.»

اولویت باید تقویت تشکل‌ها باشد

در این باره جمشید حمزه‌زاده رئیس جامعه هتل‌داران کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما معتقدیم تا زمانی که یک تشکل قانونی تاسیس نشده، اینکه دخالت اتحادیه‌های صنفی را غیرقانونی بدانیم، منطقی به نظر نمی‌رسد و به روند توسعه گردشگری لطمه می‌زند.

وی گفت: باید تشکل‌های موجود بتوانند کارشان را انجام دهند و اگر به دنبال تشکل قانونی هستند، آن را تشکیل بدهند. وقتی یک تشکل قانونی در تهران نیست و اتحادیه‌ها نیز دخالتی نکنند، تاسیسات گردشگری بر زمین می‌ماند.

حمزه‌زاده افزود: باید اتحادیه‌ها کارشان را انجام دهند مگر اینکه یک تشکل قانونی جایگزین شود. نظر ما بر این است که اولویت با تقویت تشکل های موجود باید باشد.