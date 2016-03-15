سرهنگ محمدرضا آمویی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آمادگی نیروی انتظامی برای برخورد با متخلفان و مخلان نظم و امنیت چهارشنبه آخر سال در کرمانشاه خبر داد.

وی اظهار داشت: نیروی انتظامی از اول اسفند ماه بحث آموزش های همگانی را در این راستا آغاز کرده و هشدارها، توصیه ها و تاکیدات لازم در این خصوص را به شهروندان ارائه کرده است.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی مخالف شادی مردم نیست، از خانواده ها خواست نظارت های لازم را بر فرزندان خود در چهارشنبه آخر سال داشته باشند تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.

آمویی با بیان اینکه رویکرد ناجا در چهارشنبه سوری کوچه محوری است، تصریح کرد: مواردی که در چهارشنبه سوری منجر به سلب آسایش مردم از قبیل راه بندان، تخریب اموال عمومی و ... شود با برخورد قاطع نیروی انتظامی مواجه خواهد شد.

وی از دستگیری افراد متخلف در این زمینه خبر داد و خاطر نشان کرد: خودروهایی که در شب چهارشنبه سوری اقدام به ایجاد مزاحمت کنند نیز تا پایان تعطیلات در توقیف خواهند ماند.

آمویی در پایان ابراز امیدواری کرد که در آستانه ایام نوروز یک چهارشنبه سوری بدون حادثه را در استان کرمانشاه پشت سر بگذاریم.