ریاست کوین اسپیسی بر استودیوی رلتیویتی منتفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از د رپ، با استناد به مدارک دادگاهی که سایت خبری د رپ به دست آورده، کوین اسپیسی رییس هیات مدیره کمپانی رلتیویتی استودیوز (Relativity Studios) نخواهد شد.

اسپیسی در بیانیه‌ای به تاریخ سوم ماه مارس که در مدارک قانونی مشمول شده بود، نوشت: بعد از تفکر و ملاحظه بسیار و بعد از بحث‌های بسیار با کسانی که بیشتر از همه به آن‌ها اعتماد دارم تصمیم گرفتم نقش رییس هیات مدیره رلتیویتی استودیوز را قبول نکنم. در حالی‌که رلتیویتی از ورشکستگی بازمی‌گردد و حالا که من درکی عمیق‌تر از جزییات و مقدار کاری که باید انجام شود تا این کمپانی از این مرحله عبور کند دارم، به این نتیجه رسیدم که این کاری است که من نه وقت و نه پولش را دارم تا بتوانم آن را انجام دهم.

در ماه ژانویه، اسپیسی و دانا برونتی همکارش در کمپانی تریگر استریت پروداکشنز به عنوان رهبران خلاق رلتیویتی استودیوز معرفی شدند. انتظار می‌رود برونتی در رلتیویتی باقی بماند و واحد فیلم آن را با رایان کاوانا، موسس و رییس هیات مدیره کمپانی اداره کند. برنامه اولیه این بود که اسپیسی و برونتی رهبری را در ماه فوریه به دست بگیرند و از خاکسترهای ورشکستگی، مجموعه‌ای جدید از فیلم‌ها را تولید کنند. برونتی در بیانیه‌ای در مدارک دادگاهی گفت: من باور دارم که این کمپانی به شدت پتانسیل دارد و به بردن این استودیو به مرحله بعدی خوش‌آمد می‌گویم.

مشخص نیست که اسپیسی توانست فعالیت زیادی در این سمت انجام دهد یا خیر، چون کمپانی بی‌سرمایه کاوانا اخیرا نتوانسته چیز زیادی تولید کند. رلتیویتی در ماه جولای اعلام ورشکستگی کرد و از آن موقع تا به حال با طلبکاران بسیاری درگیر بوده است. به همین خاطر، وقتی کاوانا اعلام کرد که اسپیسی و برونتی هدایت این استودیو را بر عهده خواهند گرفت،‌ هالیوود شوکه شد.

جلسات دادگاه برای رسیدگی به ورشکستگی این کمپانی ادامه دارد، اما مشخص نیست که در حال حاضر این استودیو تا چه حد وجود خارجی دارد چون رلتیویتی امسال فیلمی منتشر نکرده است. فیلم «اتاق ناامیدی‌ها» قرار است روز بیست و پنجم مارس اکران شود و یکی از هشت فیلم فعلی این استودیو است.