طرح آزمایش موشکی ایران در شورای امنیت مغایر برجام است

به گزارش خبرگزاری مهر، درپی نشست روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل با موضوع برنامه موشکی ایران، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل بیانیه‌ای منتشر کرد.

با توجه به تلاشهای اخیر برای نشر اطلاعات نادرست در مورد رزمايش اخير موشكي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، نمايندگي دائم جمهوري اسلامي ايران نزد سازمان ملل متحد لازم می داند توضیحاتی در این مورد به شرح زیر ارائه نماید:

۱- جمهوری اسلامی ايران بعنوان كشوري كه در یکی از بي ثبات ترين و ناآرام ترين مناطق جهان قرار دارد، كاملا محق است که نسبت به ايجاد توانمندي متعارف و قابل اتکا با هدف بازدارندگي و دفاع در مقابل هرگونه تجاوزي اقدام کند. آزمایشهای موشکی اخیر ایران بخشي از تلاشهاي جاري نيروهاي مسلح كشور براي تقويت توانمنديهاي دفاعي مشروع و نشان دادن كارآيي و آمادگي سامانه‌هاي موشكي عليه تهديدات امنيتي بودند. کسانی در مورد آزمایشهای موشکی ایران بیش از حد جنجال می کنند كه خود در سال ۲۰۱۵ فروشنده و خریدار مدرنترین سلاحهای ارسالی به منطقه خلیج فارس به ارزش تقريبا ۱۰۰ ميليارد دلار بوده اند (در حالي كه كل بودجه دفاعي ايران كمتر از يك دهم اين مبلغ در همان سال است). اختلاف عظيمي بين بودجه دفاعي ايران و بودجه نظامي ديگر كشورهاي منطقه وجود دارد تا آن جا که حتي مقامات آمريكايي در بالاترين سطوح هم به اين موضوع اذعان کرده اند.

۲- تهديدات آشكار عليه حاكميت و تماميت ارضي ايران كه طي سالهاي گذشته افزايش يافته، ايجاد يك توانمندي بازدارنده مشروع توسط جمهوري اسلامي ايران را بيش از هر زمان ديگر ضروري ساخته است. به عنوان مثال، موشه يالون، وزير دفاع رژيم صهيونيستي، در اظهاراتي تهديد آميز در ۵ مي ۲۰۱۵ به امكان استفاده از سلاح‌ هسته‌اي عليه ايران توسط رژيم صهيونيستي اشاره كرد (برای جزئیات رجوع کنید به اعتراضيه ايران به شوراي امنيت مورخ ۱۹ مي ۲۰۱۵). بعلاوه، رژيم صهيونيستي تنها مانع بر سر راه شکل گیری خاورميانه به عنوان منطقه عاري از سلاح هسته‌اي است و تنها دارنده غير قانوني سلاح هسته‌اي در منطقه است.

۳- اظهارات چند روز اخير فرماندهان نيروهاي مسلح ايران منعکس کننده نگراني ایران در مورد چنين تهديداتي است. فرمانده نيروي هوافضاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه اظهاراتش توسط برخی طرفها تحريف شده است، در مصاحبه‌اي پس از آزمايشات موشكي تاكيد نمود كه «ما آغازگر هيچ جنگي نيستيم، هدف ما دفاع از خود است .... ما قصد حمله به هيچ كشوري را نداريم اما وقتي مورد حمله قرار بگيريم، بايد قادر به مقابله به مثل باشيم».

۴- قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت فعاليتهاي نظامي مشروع و متعارف را منع نكرده و حقوق بین الملل نیز به هیچ روی نافی چنین فعالیتهای مشروعی نیست. ايران هرگز به دنبال دستيابي به سلاح هسته‌اي نبوده و نخواهد بود، چرا که تعهدات خود طبق معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي (ان پي تي) و برجام را كاملا محترم مي‌شمارد. بنابراين، موشك‌هاي ايران نه براي پرتاب سلاحهاي غير متعارف طراحي شده اند و نه می توانند برای چنین منظوری طراحی شده باشند. ما تفسير خودسرانه مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت و ضمائم آن را مردود مي‌دانيم و همه طرفها را دعوت مي‌كنيم تا با حسن نيت رفتار نمايند و از اقدامات تحريك آميز بپرهيزند.

۵- همچنين، ما طرح موضوع آزمایشهای موشکی ايران در شوراي امنيت را رد می کنیم و چنين اقدامي را با فضاي مثبت حاكم براي اجراي برجام مغایر می دانیم و آنرا به ضرر اجرای توام با حسن نیت برجام تلقي می کنیم.