آتشپاد بهزاد بزرگزاد در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آماده باش همه نیروهای آتش نشانی اصفهان در چهارشنبه سوری اظهار داشت: علاوه بر آماده باش نیروها در ایستگاه‌ها، نیروهای امدادی این سازمان در میادین اصلی شهر اصفهان و در سطح خیابان ها به منظور بازگشایی مسیرها برای دیگر خودروهای امدادی فعال خواهند بود.

وی همچنین به استقرار اکیپ‌های آتش نشانی اصفهان در نقاط حساس شهر در شب چهارشنبه سوری اشاره کرد و ابراز داشت: در این راستا دو اکیپ ویژه برای کوه صفه و پارک ناژوان با توجه به تجارب سال گذشته این مستقر خواهند شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با بیان اینکه خوشبختانه در سال گذشته حادثه جدی در شب چهارشنبه سوری در اصفهان نداشتیم، افزود: در این شب آمار حریق بیش از حوداث دیگر مشاهده شده که در برخی موارد منجر به آتش سوزی در خانه های همجوار نیز شده است.

وی همچنین به فعالیت های فرهنگسازی سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان در خصوص کاهش حوادث اشاره کرد و بیان داشت: راه اندازی شبکه‌های اجتماعی و فعالیت در این حوزه در خصوص انتشار مطالب پیشگیرانه و به تصویر کشیدن گوشه ای از اتفاقات و حوادث سال گذشته از جمله این اقدامات بوده است.