هلاکت دو سرکرده داعش در کرکوک عراق

خبرگزاری ایرنا نوشت: وی روز دوشنبه به شبکه خبری سومریه نیوز گفت: این دو تروریست بر اثر حمله ای که به منطقه الرشاد در ۳۵ کیلومتری جنوب غرب کرکوک صورت گرفت، کشته شدند.



وی که خواست نامش فاش نشود، افزود، در پی این حمله «جواد الریاشی» و «ماهر الجراد» دو سرکرده داعش و شماری از عناصر این گروه به هلاکت رسیدند.

۱۴ تن از عناصر داعش نیز روز یکشنبه در پی حمله نیروهای عراقی به جنوب استان کرکوک، کشته شدند.



تروریست های داعش تابستان سال گذشته بخش هایی از شمال و غرب عراق را اشغال کرده و در این مدت، مرتکب جنایات هولناکی شدند.



عراق از ۱۹ خردادماه سال گذشته (۹۳) تاکنون با بحران ناشی از اشغال بخش هایی از شهرهای شمال وغرب خود توسط تروریست های داعش مواجه بوده است اما درماه های اخیر نیروهای عراقی توانسته اند چند شهر مهم این کشور را از دست تروریست های تکفیری آزاد کنند.