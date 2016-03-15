غلامرضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تمهیدات لازم از سوی آتش نشانی کرمانشاه برای چهارشنبه آخر سال اتخاذ شده است.

وی گفت: در این راستا ۹۰ آتش نشان در قالب ۱۰ پایگاه ثابت و سیار آتش نشانی آماده بوده تا خدمات رسانی های لازم را در شب چهارشنبه سوری ارائه کنند.

رضایی خاطر نشان کرد: ۲۲ دستگاه خودرو اعم از سبک و سنگین نیز در محل پایگاه ها استقرار یافته تا بتوانیم بهترین عملکرد را در چهارشنبه آخر سال داشته باشیم.

معاون عملیاتی سازمان آتش نشانی کرمانشاه تاکید کرد: با توجه به اینکه حوادث چهارشنبه آخر سال بیشتر متوجه نوجوانان و جوانان کم سن و سال تر است لذا خانواده ها باید نظارت های بیشتری بر فرزندان خود داشته تا شاهد بروز حوادث ناگوار در روزهای پایانی سال نباشیم.

رضایی به بیان توصیه هایی برای مراسم چهارشنبه سوری پرداخت و گفت: استفاده از مواد محترقه خطرناک و پرتاب این مواد به سمت خودروها از جمله مواردی است که باید به صورت جدی از آنها خودداری شود.

وی همچنین در خصوص روشن کردن آتش در کنار درختان هشدار داد و افزود: پرتاب ترقه به سمت دیوار منازل نیز از جمله موارد خطرناک دیگری است که باید از آن پرهیز شود.

رضایی با اشاره به مزاحمت صدای انفجارهای مهیب برای افراد کهنسال و بیمار، از شهروندان خواست تا از وسایل آتش بازی بی خطر و کم صدا استفاده کنند.