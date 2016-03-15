پیشنهاد: میان وعده هایی برای مقابله با چاقی

آوای سلامت نوشت: بی شک رسیدن به اهداف تناسب اندام علاوه بر رعایت یک رژیم غذایی سالم، نیاز به انتخاب میان وعده های مناسب و کم کالری هم دارد.

انتخاب گروه میان وعده ها بخصوص در هنگام روزهای تعطیل باید مانند رژیم غذایی با رعایت میزان حجم و تعادل باشد ضمن این که اصل تنوع نیز در انتخاب میان وعده ها بهتر است در نظر گرفته شود.

پاپ کورن: اگر می ‌خواهید یک میان ‌وعده زیاد ولی کم کالری بخورید،‌ استفاده از پاپ‌ کورن، ‌پیشنهاد خوبی است. این میان وعده دارای مقدار زیادی فیبر است که می‌ تواند شما را تا مدت زیادی سیر نگه دارد. شش پیمانه پاپ کورن 5 گرم چربی اشباع شده، 220 میلی گرم سدیم، و 24 گرم کربوهیدارت دارد.

بادام: اگر به آشپزخانه دسترسی ندارید و نیاز به خوردن میان وعده ‌ای سالم دارید می ‌توانید 14 عدد بادام بخورید؛ با این کار بدن شما 98 کالری دریافت خواهد کرد. بادام‌ سرشار از فیبر و پروتئین است و گرسنگی را برای مدت زیادی از شما دور می‌کند.

سیب‌ پخته شده: سیب یکی از سالم ‌ترین میان ‌وعده‌ ها به شمار می ‌رود و به روش‌ های زیادی می ‌توان از آن‌ استفاده کرد. یکی از این روش ‌ها پختن آن است.سیب پخته شده دارای همان مقدار فیبر و ویتامینی است که در سیب تازه وجود دارد.

انبه: استفاده از این میان وعده راه مناسبی برای دریافت بتاکاروتن است. سه چهارم پیمانه از قطعات انبه یخ‌ زده دارای فقط 90 کالری است و 60 درصد از نیاز روزانه بدن به ویتامین ث را برطرف می ‌کند.

کره بادام زمینی: لایه نازکی از کره بدون نمک بادام زمینی را می توانید همراه با نان سبوس دار و یا سیب مصرف کنید. این میان وعده دارای 90 کالری و 2 میلی گرم سدیم است.

مغز تخمه آفتابگردان: یک قاشق چایخوری مغز تخمه آفتابگردان را می توانید همراه با یک فنجان ماست مصرف کنید. مغزها دارای 19 کالری هستند و کل این میان وعده کمتر از نیم گرم چربی اشباع شده دارد. مطمن شوید مغزهایی که استفاده می‌کنید بدون نمک باشند بخصوص اگر مراقب مقدار سدیم بدنتان هستید.

پسته: از مقدار چربی زیاد موجود در پسته نترسید چرا که اکثر این چربی ‌ها اشباع نشده و یا چربی ‌های خوب برای بدن هستند. با خوردن 20 عدد پسته تنها 80 کالری و کمتر از یک گرم چربی اشباع شده دریافت کنید. پسته‌ ها سرشار از پروتئین، فیبر ویتامین و مواد معدنی کلیدی هستند.

انگور: انگورها دارای مقدار زیادی آب هستند و یک پیمانه پر از انگور فقط 62 کالری دارد. آب درون انگورها به شما کمک می ‌کند تا احساس سیری کنید. انگورها سرشار از ویتامین کا و منگنز و مقداری فیبر هستند.