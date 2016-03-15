اعلام گزارش حوادث بدون نیاز به سیم کارت با تلفن ۱۱۲

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فرنقی زاد، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شماره تلفن سه رقمی ۱۱۲ (شماره امداد و نجات کشور) را یکی از کلیدی ترین شماره های خدماتی کشور عنوان کرد و افزود: پس از واگذاری این شماره به سازمان امداد و نجات هلال احمر، امدادرسانی به عموم مردم به ویژه مسافران جاده ها افزایش یافته و بنابر اظهارات مسئولان هلال احمر، موجب بهبود خدمات رسانی به مردم شده است.

وی با بیان اینکه این شماره از جمله شماره های بین المللی است، گفت: در اکثر کشورها این شماره به عنوان شماره اضطراری حوادث اعلام شده و توسط ارگانهای مسئول در حوادث جاده ای، وقوع حوادث طبیعی غیر مترقبه نظیر سیل، زلزله، آتش سوزی جنگلها و وقوع آتشفشان مورد استفاده قرار می گیرد.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ادامه داد: این شماره برابر مفاد آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، جزء کدهای خدماتی سه رقمی اضطراری ملی است و طی مصوبه این کمیسیون به سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، واگذار شده است.

فرنقی زاد افزود: خصوصیت ویژه این شماره این است که بر اساس استانداردهای شبکه های تلفن همراه، قابلیت برقراری تماس با این شماره از طریق کلیه شبکه های تلفن همراه وجود دارد به طوری که اگر در جایی از کشور، فقط پوشش یکی از شبکه های تلفن همراه وجود داشته باشد، مشترکین سایر اپراتورها با استفاده از پوشش این شبکه می توانند با شماره ۱۱۲ تماس برقرار کنند.

به گفته وی، در صورتی که فرد فقط یک گوشی تلفن همراه داشته و یا حتی گوشی در حالت قفل بوده و یا سیم کارت هم نداشته باشد، می تواند از طریق شبکه هر یک از اپراتورهای تلفن همراه کشور با شماره ۱۱۲ تماس برقرار کند و حادثه رخ داده را به هلال احمر اعلام کند. امکان برقراری تماس با این شماره از طریق شبکه های تلفن ثابت نیز وجود دارد.

فرنقی زاد، اظهار داشت: طبق مجوز اعطا شده، سازمان امداد و نجات هلال احمر موظف است به عنوان هماهنگ کننده، تمامی تماس های برقرار شده با این کد را پاسخ داده و در صورت لزوم در اسرع وقت به نهادهای مرتبط از جمله مراکز فوریت های پلیس و پزشکی راهیابی کند.

وی با اشاره به قابلیت این شماره که قادر است بدون سیم کارت تماس را برقرار کند، از مردم خواست، به غیر از مواقع ضروری و مورد نیاز از تماس با این شماره پرهیز کرده تا سایر هموطنان بتوانند از خدمات امدادی مورد نیاز خود بهره مند شوند.