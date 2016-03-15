۲۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۰۸

مهر خبر می‌دهد؛

جلسه فوری دولتی‌ها درباره واردات روغن خام در سال آینده

در جلسه ای که قرار است صبح امروز در دفتر رضا ویسه، معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شود، شیوه واردات روغن خام برای سال ۹۵ نهایی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شیوه واردات روغن خام و میزان مابه‌التفاوت پرداختی از بابت واردات هر کیلوگرم روغن خام سال ۹۴ محل اختلاف میان تولیدکنندگان روغن و واردکنندگان گزارش شده است. بر همین اساس، صبح امروز قرار است یک جلسه فوری در دفتر رضا ویسه، معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و نمایندگان تولیدکنندگان روغن نباتی برگزار شود.

در نامه‌ای که به همین منظور از سوی رضا ویسه به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهادکشاورزی و تولیدکنندگان روغن نباتی ارسال شده، درخواست شده است تا نمایندگان این وزارتخانه‌ها در این جلسه «فوری» حاضر شوند تا در خصوص واردات برای سال ۹۵ تصمیم‌گیری شود.

بر این اساس، از وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار است ولی‌اله افخمی راد معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران و علی اکبر مهرفرد قائم مقام وزیر در امور بازرگانی حضور یابند.

