سی ان ان: وزیر جنگ داعش بر اثر شدت جراحات کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دو مقام آمریکایی به شبکه خبری «سی ان ان» گفته‌اند که «ابوعمر شیشانی» (چچنی) از فرماندهان بلندپایه گروه داعش، که هفته گذشته در حمله هوایی آمریکا مجروح شده بود، بر اثر جراحات وارده کشته شده است.

هفته گذشته مقامات وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) به رویترز گفته بودند که عمر شیشانی، معروف به «وزیر جنگ» گروه داعش، ‌در نزدیکی شهر شداده در استان حسکه سوریه هدف قرار گرفته است.

پس از انتشار این خبر، سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که عمر شیشانی در حمله اخیر آمریکا کشته نشده است بلکه به شدت مجروح شده و به بیمارستانی در شهر رقه، منتقل شده است.

این در حالی است که مقامات آمریکایی که نامشان فاش نشده به سی ان ان گفته‌اند، این فرمانده بلندپایه در جریان حمله هوایی به شدت زخمی شده بود و براثر این جراحات کشته شده است.

مقامات پنتاگون در خصوص چگونگی دستیابی به خبر تایید مرگ ابو عمر شیشانی توضیحات بیشتری ارائه نکرده‌اند.

با این حال سی ان ان تصریح کرده است که دست کم ۱۲ نفر از نیروهای داعش نیز در این حملات هوایی کشته شده‌اند.

طبق این گزارش حمله هوایی زمانی صورت گرفته است که عمر شیشانی همراه با دیگر فرماندهان گروه داعش در جلسه‌ای حضور داشتند.

به گزارش سی ان ان، عمر شیشانی برای سرکشی به جبهه شداده رفته بود چرا که نیروهای این گروه طی هفته های اخیر در این جبهه متحمل تلفات سنگینی شده‌اند.

دولت آمریکا پیشتر برای اطلاعاتی که به پیدا کرده این فرمانده داعش بینجامد، پنج میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود. عمر شیشانی که نام اصلی‌اش «ترخان باتیراشویلی» است، از نیروهای ورزیده ارتش گرجستان بوده است.

پیتر کوک، سخنگوی پنتاگون، پیشتر در خصوص عمر شیشانی گفته بود: ترخان باتیراشویلی یکی از فرمانده ورزیده داعش است که در نبردهای بسیاری در سوریه و عراق، نیروهای این گروه را هدایت کرده است.