هنرمندان و «چهارشنبه ایثار»؛ آرزوهای هانیه و مهدی

خبرگزاری مهر، گروه جامعه - سید هادی کسایی زاده: طرح چهارشنبه ایثار به ابتکار خبرگزاری مهر و حمایت انجمن حمایت از خانواده زندانیان مرکز آغاز شد. در این طرح، هنرمندان، خیرین، مسئولان همراه با فرزندان شهدا و ایثارگران با حضور در خانه خانواده زندانیان سفره هفت سین چیده و به نوعی اعلام می کنند که خانواده زندانی مجرم نیست و نیاز به حمایت و توجه بیشتر دارد و این فرهنگ قطعا در پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی موثر است.

در یکی از این دیدارها با هنرمندان همراه شدیم تا در چیدن سفره هفت سین یک خانواده زندانی سهیم باشیم. خانم خانه که از حضورمان خوشحال شده بود می گفت: خدا را شکر سالم هستیم اما متاسفانه مردم ما را همیشه به چشم مجرم نگاه می کنند. برای همین نه خودم و نه فرزندانم هیچ وقت نمی گویم سرپرست این خانواده در زندان است.

این خانواده ۴ نفره تحت پوشش کمیته امداد نبودند و تنها مستمری آنها یارانه و کمک ماهانه ۲۵۰ هزار تومانی انجمن حمایت از زندانیان مرکز بود. عباس سنگانیان معاون انجمن گفت: این خانواده ماهانه ۴۷۰ هزار تومان کرایه خانه می دهد و مهمترین خواسته الان تامین ودیعه مسکن است.

هانیه و مهدی هم که در مقطع ابتدایی تحصیل می کردند در طول حضورمان ساکت بودند. وقتی سوال کردیم چه آرزویی دارید؟ اول آزادی پدر را می خواستند و بعد هم یک کامپیوتر و یک تب لت ...فقط همین!

مادر خانواده به دلیل دوری راه نمی توانست به ملاقات همسرش برود و می گفت: مسیر زندان فشافویه خیلی سخت است و اصلا اتوبوس و تاکسی هم ندارد و هر دفعه باید ۷۰ هزار تومان پول آژانس بدهم.

بهمن دان و پریسا گلدوست (بازیگران تئاتر و تلویزون)پس از استماع صحبت های این خانواده زندانی طرح چهارشنبه ایثار را مثبت دانستند و گفتند: این طرح باید در طول سال اجرایی شود قطعا توجه به خانواده زندانیان از بسیاری آسیب ها جلوگیری می کند. بعد هم قرار شد با انجمن حمایت برای همکاری های بیشتر جلساتی داشته باشند.

به گزارش مهر، طرح چهارشنبه ایثار هم اکنون ویژه خانواده زندانیان در حال اجراست و محسن نصیری رئیس انجمن حمایت خانواده زندانیان از مردم دعوت کرد تا کمک های خود را برای حمایت از خانواده زندانیان در شب عید نوروز از طریق سایت http://haami.org/ واریز کنند.