به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین حسینی محمدی صبح سه‌شنبه در نشست کمیسیون تنظیم بازار استان بوشهر اظهار داشت: نظارت بر قیمت‌ها و کالاهای موجود در بازار به عنوان یکی از برنامه‌های مهم سازمان صنعت، معدن و تجارت است.

وی بیان کرد: با هماهنگی انجام شده، گشت‌های مشترک با همراهی اداره استاندارد، دانشگاه علوم‌پزشکی، تعزیرات، دامپزشکی و سازمان صنعت، معدن و تجارت برگزار می‌شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر اضافه کرد: طرح نظارتی ایام نوروز در استان بوشهر از ۱۵ اسفندماه آغاز شده است و تا ۱۵ فرودین‌ماه سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.

وی همچنین به نظارت بر توزیع میوه در این ایام اشاره کرد و ادامه داد: در ایام تعطیل نیز آماده رسیدگی به شکایات و تخلفات گزارش شده هستیم و برخوردهای لازم صورت می‌گیرد.

حسینی افزود: از زمان آغاز طرح نظارت، ۵۷۰ مورد بازرسی از اصناف انجام شده است و ۵۵ پرونده نیز تشکیل شده است و ۷۴ گزارش خبری وصول شده است.

وی گفت: یکی دیگر از برنامه‌های ما برگزاری نمایشگاه بهاره بود که با کمترین تنش برگزار شد و حاصل آن نیز رضایت‌مندی مردم از برگزاری این نمایشگاه بود.