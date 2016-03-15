تقویت همکاری های ایران و هلند در زمینه مبارزه با مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، در حاشیه پنجاه و نهمین اجلاس مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در شهر وین اتریش با مارتین فان رین، وزیر بهداشت، رفاه و ورزش هلند دیدار و بر تقویت همکاری دو کشور در زمینه مبارزه با مواد مخدر تاکید شد.

دکتر رحمانی فضلی ضمن تشریح آخرین راهبردها و برنامه های مبارزه با مواد مخدر کشورمان، به برنامه های نوین و گسترده ایران، در خصوص درمان معتادان و کاهش آسیب های ناشی از اعتیاد اشاره کرد.

وی با اشاره به هزینه های هنگفت مادی و معنوی که جمهوری إسلامی ایران در راستای مبارزه با مواد مخدر و بالاخص ممانعت از انتقال مواد مخدر با منشأ تولید در افغانستان، به مقصد کشورهای اروپایی واقع در مسیر موسوم به " بالکان " متحمل می شود،‌ از عدم حمایت و پشتیبانی حداقلی کشورهای غربی و بویژه اروپایی، از برنامه های داوطلبانه جمهوری اسلامی ایران در جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر از مسیر بالکان به اروپا، همچون تأمین تجهیزات کشف و شناسایی مواد و حتی تبادل اطلاعات مربوط به فعالیت های قاچاقچیان مواد مخدر و رابطین آنان ، به بهانه های واهی و غیر قابل قبولی چون تحریم های ظالمانه گلایه کرد.

وزیر کشور تاکید کرد: چنانچه کشورهای اروپایی در قبال معظل جهانی مواد مخدر نیز، همان مواضع چندگانه و مشابهی که در قبال مبارزه با تروریسم اتخاذ نمودند را در پیش بگیرند و در رویکرد خود تجدید نظر نکنند، به همان نحوی که اکنون با برخی از آثار و تبعات ناشی از توسعه ناامنی ها و همچنین موج مهاجرت پناهندگان کشورهای درگیر در جنگ مواجه هستند، در آینده نه چندان دور نیز، بدلیل شیوع و تنوع انواع مواد مخدر و روانگردانها ، گسترش دامنه و سازمان یافتگی فعالیت قاچاقچیان و همکاری آنان با گروههای تروریستی، کشورهای اروپایی نیز با گسترش شیوع اعتیاد و فعالیت های بیش از پیش قاچاقچیان در آن قاره مواجه خواهند شد.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه بازار پرسود مصرف مواد در اروپا و در نتیجه طمع و انگیزه قاچاقچیان فعال در کشورهای واقع در مسیر بالکان ، موجب شده است تا ایران بدلیل قرار گرفتن در ابتدای مسیر ترانزیت ٣١ کشور موسوم به مسیر بالکان( از افغانستان بعنوان کشور تولید کننده و مبدأ، تا کشورهای غرب اروپا بعنوان بازار نهائی مصرف)، هزینه های بی حد و حصر و غیر قابل تصور مادی و معنوی را متحمل گردد،‌ تصریح کرد: مبارزه با پدیده پیچیده ای چون مواد مخدر و حصول توفیق در این راستا، مستلزم همکاری صادقانه ، عملی و جدی تمامی کشورهای جهان ، به منظور مبارزه همه جانبه و فراگیر با این معظل جهانی می باشد.

وی با اعلام آمادگی کشورمان به منظور طراحی و برگزاری اجلاس مقامات عالیرتبه مبارزه با مواد مخدر کشور های واقع در مسیر بالکان، با هدف اجرای دو طرح مهم بین المللی "حمل تحت نظارت" ( کنترل دلیوری) و " مبارزه با پولشوئی"، با هدف شناسایی سران و شبکه های بین المللی قاچاق و ترانزیت مواد مخدر و ضربه زدن به بنیان های اقتصادی قاچاق در این مسیر که بالغ بر (٢٨) میلیارد دلار می باشد، طراحی برنامه های منظمی در راستای گسترش روابط و فعالیت های دوجانبه ( تهران- آمستردام) در زمینه مبارزه با مواد مخدر و انواع روانگردانها، از طریق تهیه و امضای اسناد همکاری را به وزیر بهداشت و رفاه هلند پیشنهاد کرد.

رحمانی فضلی در پایان بر اهمیت مقابله با پولشوئی ، با هدف ضربه زدن به بنیان های اقتصادی و شاهرگ حیاتی قاچاقچیان مواد مخدر و عدم همکاری کشورهای غربی و اروپایی در این خصوص ، برای امکان ردیابی پول های کثیف ناشی از فعالیت های مجرمانه و در نتیجه زمینگیر نمون آنان تاکید کرد.

مارتین فان رین وزیر بهداشت، رفاه و ورزش هلند نیز در این دیدار با تقدیر از فعالیت های جمهوری إسلامی ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر، اهتمام هلند جهت اجرای تعهدات خود برای کمک و تأمین مالی اجرای برنامه های مصوب UNODC در ایران، در قالب تفاهمات سالهای ٢٠١٩- ٢٠١٥ را مورد تاکید قرار داد.

وی با اشاره به اینکه در اتحادیه اروپا، موضع متوازنی برای" برخورد و مقابله سخت در قبال بروز جرائم مربوط به مبارزه با مواد مخدر و تأمین کننده منابع مالی گروههای تروریستی" و" تأمین و ارائه خدمات درمانی و کاهش آسیب برای معتادان" وجود دارد، بر انجام رایزنی با اتحادیه اروپا ، به منظور افزایش و توسعه همکاری ها و تحکیم بخشیدن به روابط ایران با اتحادیه مذکور تاکید کرد.