جزئيات شركت اساتيد و دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي در كنفرانس هاي بين المللي اعلام شد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، در سومين شوراي پژوهشي منطقه هشت دانشگاه آزاد كه روز گذشته برگزار شد، چگونگي شركت اعضاء هيات علمي و دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي در كنفرانس هاي علمي خارج از كشور مورد بحث قرار گرفت و بخش هايي از آن تصويب شد.

در اين مصوبه آمده است: در هنگام ارزيابي اعتبار كنفرانس لازم است دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي معتر به عنوان بانيان كنفرانس مطرح باشند.

لازم است قبل از شركت در كنفرانس، مقاله به زبان انگليسي و به صورت رسمي در دانشكده ارائه شده و مراتب به همراه تاييديه صلاحيت زبان و نحوه ارائيه به حوزه پژوهشي منعكس شود.

هر دانشكده با توجه به شاخص هايي از قبلي نحوه استخدام هيات علمي، سابقه عضويت، سوابق پژوهشي و توليد علم، رضايت از نحوه عملكرد و همكاري علمي در گروه دانشكده، ظرفيت مشخصي را به هر يك از گروه هاي آموزشي به منظور شركت در كنفرانس هاي علمي خارج از كشور تخصيص دهد. در خصوص دانشجويان معيارهاي مربوطه عبارت از سطح علمي مقاله، سوابق آموزشي و غيره است.

به گزارش مهر، همچنين در اين نشست مصوب شد: در صورتيكه فردي براي مرتبه دوم ضمن رعايت ساير ضوابط متقاضي شركت در كنفرانس علمي خارج از كشور باشد، لازم است از سفر اول ايشان، مقاله اي در يك مجله معتبر به چاپ رسيده باشد.

در صورت تقاضا براي شركت در دو كنفرانس در يكسال، لازم است يكي از مقالات به صورت شفاهي ارائه شود. همچنين هزينه شركت در كنفرانس در نهايت توسط حوزه پژوهشي هر واحد برآورد و كنترل و تعيين مي شود.

ارجاع درخواست شركت در كنفرانس از طريق واحد به سازمان مركزي بايد برآورد نهايي حوزه پژوهشي واحد در خصوص هزينه ها را به همراه داشته باشد.