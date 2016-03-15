به گزارش خبرنگار مهر، علی قنبری صبح سهشنبه در نشست کمیسیون تنظیم بازار استان بوشهر اظهار داشت: کمیته تنظیم بازار استان بوشهر از ماهها پیش برنامهریزی برای تامین میوه شب عید را در برنامه داشته و اقدامات زیادی صورت گرفته است.
وی با اشاره به برآوردهای صورت گرفته برای تامین میوه شب عید در استان بوشهر، خاطرنشان کرد: ۱۵۰ تن سیب و ۴۰۰ تن پرتقال برای این منظور پیشبینی شد که باید به استان حمل میشد.
مدیرکل تعاون روستایی استان بوشهر اضافه کرد: تلاش کردیم که بهترین و باکیفیتترین میوهها برای انتقال به استان انتخاب شود و به همین منظور پرتقال والنسیا که دارای تازگی بیشتری بود انتخاب شد و ۴۰۰ تن از جیرفت خریداری و به استان حمل شد.
وی با اشاره به خریداری ۱۵۰ تن سیب از باغات منطقه سمیرم، بیان کرد: ۵۵۰ تن میوه ویژه شب عید برای توزیع در ایام پایانی سال و شب عید در انبارهای استان ذخیره شده است و از روز سهشنبه توزیع در سطح بازار آغاز شده است.
قنبری ادامه داد: ۷۲ مرکز توزیع میوه شب عید در استان بوشهر تعیین شده است و پرتقال با قیمت دو هزار و ۷۰۰ تومان و سیب نیز با قیمت دو هزار و ۳۰۰ تومان در استان توزیع میشود.
مدیرکل تعاون روستایی استان بوشهر گفت: این میوهها در بستههای هفت و نیم تا ۹ و نیم کیلوگرمی عرضه میشود.
وی افزود: حمل تا درب مغازهها به صورت مجانی انجام میشود و تخلیه و بارگیری نیز رایگان انجام میشود که بسیاری از هزینههای فروشندگان را کاهش داده است.
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