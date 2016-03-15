۲۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۳۷

«سامح شکری»:

قاهره نسبت به تشکیل نیروی عربی مشترک اهتمام می ورزد

وزیر امور خارجه مصر در گفتگویی اعلام کرد که قاهره همچنان نسبت به تشکیل نیروی عربی مشترک اهتمام می ورزد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سامح شکری وزیر امور خارجه مصر در گفتگو با اسپوتنیک اظهار داشت: عملیات روسیه در سوریه با هدف از بین بردن تروریسم انجام می شود و مصر از تمامی تلاش های بین المللی برای مقابله با تروریسم حمایت می کند.

وی با بیان این مطلب افزود: حمایت مصر از ائتلاف بین المللی مقابله با داعش در عراق و سوریه و تلاش های روسیه در این زمینه، فشار بر سازمان های تروریستی و نابودی کامل تروریست ها را افزایش خواهد داد.

سامح شکری در ادامه گفت: تلاش ها برای از بین بردن تروریسم باید ادامه داشته باشد. وی در بخش دیگر سخنان خود اعلام کرد: بحران سوریه باید با مذاکره و تحت نظارت سازمان ملل متحد حل و فصل شود.

وزیر امور خارجه مصر اظهار داشت: قاهره همچنان نسبت به تشکیل نیروی عربی مشترک اهتمام می ورزد و در این زمینه رایزنی هایی برای اجرایی شدن این طرح انجام شده است و امیدواریم در آینده ای نزدیک توافق در این باره حاصل شود.

سمیه خمارباقی

