قاهره نسبت به تشکیل نیروی عربی مشترک اهتمام می ورزد

به گزارش خبرگزاری مهر، سامح شکری وزیر امور خارجه مصر در گفتگو با اسپوتنیک اظهار داشت: عملیات روسیه در سوریه با هدف از بین بردن تروریسم انجام می شود و مصر از تمامی تلاش های بین المللی برای مقابله با تروریسم حمایت می کند.

وی با بیان این مطلب افزود: حمایت مصر از ائتلاف بین المللی مقابله با داعش در عراق و سوریه و تلاش های روسیه در این زمینه، فشار بر سازمان های تروریستی و نابودی کامل تروریست ها را افزایش خواهد داد.

سامح شکری در ادامه گفت: تلاش ها برای از بین بردن تروریسم باید ادامه داشته باشد. وی در بخش دیگر سخنان خود اعلام کرد: بحران سوریه باید با مذاکره و تحت نظارت سازمان ملل متحد حل و فصل شود.

وزیر امور خارجه مصر اظهار داشت: قاهره همچنان نسبت به تشکیل نیروی عربی مشترک اهتمام می ورزد و در این زمینه رایزنی هایی برای اجرایی شدن این طرح انجام شده است و امیدواریم در آینده ای نزدیک توافق در این باره حاصل شود.