مرور کارهای تاکتیکی در غیاب ملی پوشان

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت ۱۰ صبح در مجموعه درفشی فر پیگیری شد و سرخپوشان به مرور کارهای تکنیکی و تاکتیکی پرداختند. حاشیه های این تمرین را در زیر می خوانید:

* تمرین پس از صحبت های ده دقیقه ای برانکو با انجام حرکات کششی آغاز شد.

* علی علیپور حدود ۳۰ دقیقه تنها به دور زمین دوید و سپس به رختکن رفت.

* جری بنکستون هم امروز تنها به دویدن دور زمین پرداخت. این مهاجم هندوراسی که به تیم ملی کشورش دعوت شده منتظر تهیه بلیت است.

* این تمرین در حالی برگزار شد که باران شدیدی هم در حال بارش بود و به همین دلیل زمین کمی لغزنده بود.

* تعدادی از بازیکنان حدود ۳۰ دقیقه داخل سالن وزنه زدند و سپس به تمرینات تیمی اضافه شدند.

* به غیر از ۷ ملی پوش پرسپولیس و لبانوف سایر بازیکنان در تمرین حضور داشتند.

* رضا خالقی فر امروز تنها داخل سالن به زدن وزنه پرداخت و در تمرینات تیمی شرکت نکرد.

* میلاد کمندانی که امروز ۳۰ دقیقه داخل سالن وزنه زد، پس از آن به سایر نفرات در تمرینات گروهی ملحق شد و بدون مشکل تمرین کرد.

* پاسکاری های از پشت محوطه جریمه و شوت زدن به دروازه از جمله کارهایی بود که کادر فنی برای این تمرین در نظر گرفته بود و کریم باقری تاکید داشت که بازیکنان در زدن شوت دقت داشته باشند.

* مصطفی قنبرپور هم در این تمرین غایب بود.

* تمرین نوبت بعد از ظهر سرخپوشان که قرار بود از ساعت ۱۶ در ورزشگاه آزادی برگزار شود، یک ساعت زودتر و در زمین درفشی فر برگزار خواهد شد.